Detenido en Coria por hacerse pasar por Guardia Civil para cobrar por infracciones covid

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

hombre, esto recuerda a las películas de landa y esteso, no parece que pueda ser algo real, el ladronzuelo, del pueblo, donde quería estafar a los que se supone que le conocían, Coria no es tan grande como para no conocerse todos