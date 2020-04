Los empresarios de Coria presentarán al alcalde un documento con las "necesidades prioritarias"

La Asociación de Empresarios de Coria y Comarca (Asecoc) trabaja ya en la elaboración de un borrador en el que se recogerán las demandas de los empresarios y comerciantes de la localidad. Así lo ha anunciado este martes el presidente del colectivo, Jerónimo Sanguilinda, que ha explicado además que la intención es que dicho documento definitivo esté redactado entre esta semana y la que viene y posteriormente se entregará al gobierno municipal.

Precisamente, ayer, el alcalde explicó que mantuvo conversaciones con Asecoc y con los presidentes de los dos polígonos industriales Los Rosales y Las Lagunillas ofreciendo apoyo al sector empresarial. De esta manera, el ayuntamiento, «trata de fijar los criterios de ayudas». Éstas, tal y como anunció el propio alcalde hace unos días, se obtendrán de las partidas presupuestarias previstas para fiestas y que ante la previsión de no celebrarse éstas, se ha optado por destinar los fondos a otro fin. Ese es el caso de las fiestas de San Juan, que cada año cuentan con una elevada partida económica y aunque el ayuntamiento todavía no ha confirmado su suspensión de manera oficial, todo apunta a que las fiestas no se celebrarán.

Respecto al borrador que prepara Asecoc, Sanguilinda detalló que reflejará las principales demandas y necesidades de empresarios y comerciantes y que se presentará de tal forma que se detallarán las prioridades en base a la actividad de cada sector. De hecho, en el sector de la hostelería se recogerán, entre otros aspectos, la eliminación o reducciones en los pagos de tasas de las terrazas, en lo que concierne al sector de la construcción las licencias de obras y sobre al sector del automóvil se pedirá una reducción de los impuestos municipales de vehículos. Igualmente, se reclamará una importante bajada del IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles), entre otros.

Finalmente, el presidente de Asecoc, destacó «la buena disposición», dijo, del ayuntamiento desde hace semanas, y añadió que espera en breve poder presentar el borrador de necesidades al consistorio.