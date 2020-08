El misterio de Lucía

«Lucía es un libro de suspense, dirigido al público juvenil con toques de novela policíaca y negra». Así describe el joven cauriense, Óscar Pérez Clemente, su primera novela. «Comencé a escribirla en 1º de Bachillerato, en aquella época nos hacían leer bastantes clásicos de la literatura», comentó el autor de este libro del que asegura que sus personajes, son adolescentes de instituto que afrontan un problema, como es la desaparición de una amiga, «algo que por desgracia puede pasarle a cualquiera», asegura Óscar. Su protagonista, Hugo, será el principal sospechoso en una historia de trampas, secretos y mentiras y donde salen a relucir el valor y la amistad.

Confiesa sentirse satisfecho por la aceptación de su primera publicación, aunque reconoce que como todos los inicios no son fáciles. «El no ser conocido hace que al principio todo se mueva entre familia, amigos y conocidos, pero poco a poco más gente se va interesando y eso es lo mejor del proceso. He descubierto apoyos donde no los esperaba y gente que me escribe por redes sociales para contarme que le ha encantado el libro, lo cual siempre es de agradecer», confiesa.

La pandemia obligó a que su primera presentación se hiciera online, aunque después tuvo la oportunidad de presentarla en Coria con gran aceptación. A la espera de que el covid-19 conceda un respiro, su intención es llevarla por toda la región y fuera.