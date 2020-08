Los 11 contactos del brote de Almendralejo dan negativo en la PCR

Después de que la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura informara de un brote con tres casos confirmados por coronavirus tras las pruebas PCR en Almendralejo, el ayuntamiento de Almendralejo ha querido aclarar que uno de estos positivos es trabajador municipal y que su estado de salud es bueno al ser asintomático. Los compañeros que han tenido un contacto directo con éste fueron aislados y se les realizaron ayer las pruebas PCR. Todos han dado negativo.

Según publica la Consejería de Sanidad en la nota de prensa con los datos diarios, son 11 en total los contactos derivados de estos tres positivos, y todos han obtenido un resultado negativo en las PCR.

Aún así, tal y como establece el protocolo ante estos casos, deberán estar aislados 10 días en sus domicilios hasta que se les practique de nuevo la prueba. Cabe recordar que un brote se declara cuando se confirma un episodio en el cual surgen tres o más personas confirmadas de covid-19 que están relacionadas, en el mismo momento o lugar.

Desde el consistorio ruegan a los vecinos que mantengan la calma ante los nuevos casos detectados en nuestra ciudad, que cumplan con las normas establecidas de distanciamiento social, uso de la mascarilla y lavado frecuente de manos

Además se pide que no se hagan eco de informaciones falsas o erróneas que solo conducen al alarmismo y a la confusión. En este sentido, y relacionado con una publicación en redes sociales, “queremos aclarar que las personas desplazadas hasta un domicilio particular con equipos de protección individual en la avenida de la Paz, corresponde al protocolo establecido por Sanidad ante posibles síntomas compatibles con el coronavirus. Aún así, no se practicó ninguna prueba PCR y por tanto no hay ningún caso positivo más que los tres indicados anteriormente que componen el denominado brote”.