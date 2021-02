«12 horas para tramitar un expediente»

«12 horas delante del ordenador para, en el mejor de los casos, tramitar un solo expediente porque la plataforma digital para presentar la ayudas al comercio y la hostelería es inoperante y obsoleta», expresan.

«La falta de previsión, después de haber resuelto que las ayudas se darían a los primeros, es inadmisible. No queremos pensar que la deficiencia sea debido a que las ayudas pregonadas sean, únicamente, un reclamo publicitario que no llegará a los destinatarios porque la herramienta habilitada no funciona», añade.

Es la queja y la denuncia del Colegio de Graduados Sociales de Badajoz. El colectivo asegura que esta ha sido «la gota que ha colmado el vaso» en cuanto a la escasez de recursos, «tanto técnicos como humanos» de la Administración regional.

«Así no se puede trabajar», lamentan desde el sector.