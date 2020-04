15.000 mensajes de ánimo para Pedro

Esta es la historia de Pedro, un vecino de Villafranco del Guadiana, de 79 años y una salud frágil, que el miércoles se hizo viral en las redes sociales. Como tantos otros mayores, el maldito coronavirus entró en su cuerpo a primeros de marzo haciendo estragos y le llevó al hospital Perpetuo Socorro de Badajoz. Allí pasó cerca de un mes hasta que los síntomas comenzaron a desaparecer y Pedro pudo volver a casa. Eso sí, tenía que continuar aislado porque, aunque no había sintomatología física, su cuerpo seguía infectado por el covid-19.

Pedro cumplió y 15 días después, el pasado lunes, volvió a someterse a la prueba para determinar si ya por fin estaba libre de la enfermedad. Un día después, este martes, recibió por teléfono los resultados y ahí llegaron el llanto y la desesperación. Pedro todavía tenía coronavirus. Su quinta prueba PCR seguía siendo positiva a pesar de no haber vuelto a tener ni tos ni fiebre. Debía seguir aislado en casa, alejado de su mujer y sus hijos. Y quiso tirar la toalla. Pero en su centro de salud no lo permitieron.

Allí trabajan Casimiro Sánchez, el médico adjunto; Eva María Bueno, la enfermera, y desde hace unos meses Carlos Hernández, médico residente de tercer año (R3). Su destino de residencia es el centro de salud de San Roque de Badajoz, pero la pandemia le ha pillado de rotación rural en Villafranco. «Al ver cómo se puso a llorar, se nos ocurrió que si le mandábamos 10 o 15 mensajes de ánimo de gente desconocida podría ayudarle un poco. Yo soy un usuario activo en Twitter y lancé el mensaje», cuenta Carlos Hernández. Y ese mismo martes escribió lo siguiente en su perfil de esta red social:

«Tengo un paciente de 79 años que ha dado su 5ª PCR positiva por covid después de 46 días con síntomas. Está desolado y con ganas de tirar la toalla. Si me dejáis mensajes por aquí presentadoos, diciendo de dónde sois y mandando ánimos se los paso. Twitter, haz tu magia...».

Y la magia se hizo. Ese día cuando se acostó ya llevaba más de 200 mensajes y ayer superaba los 15.000 entre Twitter e Instagram. Más de 15.000 mensajes de ánimo para Pedro que proceden de diferentes partes del mundo, hasta de Japón, y de numerosos famosos como Julia Otero, Pastora Soler o Pancho Varona. Y claro, la historia pronto se hizo viral y trending topic en España, México y Colombia con el hashtag #holaPedro. Ahí es nada. «Pero es que Twitter es así. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Hay muchísimas veces que se utiliza para broncas y para criticar y otras, pues pasan estas cosas y hace magia. Insisto que lo que buscábamos era imprimirle 10 o 15 mensajes. La pretensión no era otra», explica el médico de familia residente.

Al día siguiente le dejó en su casa los primeros 250 mensajes impresos en 60 folios y Pedro se emocionó. El resto de apoyos se los está transmitiendo su nieta y hasta su hija se ha abierto una cuenta en la red social para seguir leyendo las miles de palabras de ánimo para su padre. ¿Ayudan este tipo de iniciativas? «Claro que ayudan, Pedro se siente muy arropado y mucho mejor. Le han entrevistado varios medios nacionales y hasta que no se ha visto en Antena 3 creo que no ha sido muy consciente, pero está encantado. Esta mañana –por ayer– hemos estado en su casa y desde la puerta le hemos visto y nos ha dicho que ya está bien, que se le había levantado el ánimo y que no nos preocupáramos si el lunes cuando volvamos a hacerle otro PCR vuelve a dar positivo, que está arriba ya para lo que tenga que venir. Ha sido tremendo».

Cuenta, además, que hay gente que también se está sintiendo reconfortada con los mensajes que van dirigidos a Pedro. «Nos están escribiendo personas que se han emocionado por la respuesta, incluso enfermos que están aislados y se sienten animados porque esos mensajes también podrían ser para ellos. Pedro es uno de más de los cientos de miles que hay contagiados».

El facultativo apunta que aunque no haya síntomas físicos como tos o fiebre, solo el aislamiento provoca que una persona se sienta «como si le hubiera pasado un camión por encima». «El aislamiento y la soledad a la que obliga el virus al final también son síntomas tan importantes como otros. El día que le dijimos a Pedro que seguía siendo positivo se derrumbó, se echó a llorar de una manera tremenda». Y a este otro problema asociado al covid-19 también hacen frente los sanitarios, principalmente los de Atención Primaria que son los que atienden al 80% de los contagiados que están en casa. «Por cada paciente que entra en el hospital hay por lo general otros cinco que se siguen desde Atención Primaria».

¿Y es normal casos como el de Pedro, con cinco PCR positivas? «Puede ser. La PCR lo que mide es tanto si hay virus como restos del virus y en Medicina las reglas no son exactas. Lo normal es que tras 14 días no haya covid, pero están descritos incluso casos más largos que el suyo».

Y esta es la historia de la desesperación de un paciente que sus sanitarios lograron transformar en emoción y en 15.000 mensajes de ánimo para Pedro.