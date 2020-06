15 denuncias este fin de semana en Badajoz por hacer botellones

La Policía Local de Badajoz ha puesto este fin de semana hasta 15 denuncias por participar en botellones, que no están permitidos en ningún lugar de la ciudad desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia. Estas denuncias pueden conllevar sanciones de 300 euros.

Según ha informado el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, las denuncias se han puesto por botellones detectados en Las Vaguadas, en el entorno de Puerta Pilar y en Memoria de Menacho.

Fragoso ha recordado que ya se tuvieron que vallar los accesos al Nuevo Vivero y desconocía si se han detectado botellones en el ferial, donde estaban autorizados antes de que comenzase el estado de alarma. Pero el alcalde ha recalcado que la voluntad del ayuntamiento es que en estado de alarma no se permitan los botellones, porque beber y consumir en la calle es "un hábito" que "no garantiza las condiciones higiénico sanitarias para mantener la pandemia controlada". En un principio, según ha dicho, evidentemente en el resto de la ciudad se sancionará el consumo en la calle porque no va a permitir que crezcan botellones por toda la ciudad en este periodo de crisis sanitaria. Su idea es mantener la retirada de autorización en el entorno de Lusiberia, como mínimo durante el periodo del estado de alarma.

Coincidiendo con estas denuncias, la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz ha hecho público un comunicado en el que reclama mayor vigilancia y la imposición de multas para impedir que se celebren botellones en muchas zonas de Badajoz, pero fundamentalmente en la muralla abaluartada. La Cívica acompaña su denuncia con fotografías de restos de botellones celebrados este fin de semana en el entorno de Puerta Pilar y el baluarte de Santiago. Según esta asociación, son "cientos" los jóvenes que se reúnen en distintas ubicaciones de la muralla abaluartada para participar en botellones y cometer "actos vandálicos"