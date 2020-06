Las 18 personas que participaron en una fiesta de cumpleaños de Badajoz dan negativo en el test PCR

Las 18 personas que participaron en una fiesta de cumpleaños en Badajoz con un positivo de coronavirus han dado negativo en el test PCR, por lo que el caso no ha pasado a mayores. Lo ha confirmado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, tras hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad individual. Todas las alarmas saltaron el pasado jueves, cuando la región notificó siete nuevos casos positivos de coronavirus, la cifra más alta desde el 15 de mayo. Uno de ellos era una persona que había asistido a una fiesta de cumpleaños con más personas de las 15 permitidas en la fase 2 del estado de alarma, lo que obligó a estas 18 a guardar cuarentena en casa. Sin embargo, tras practicarles las pruebas, han dado negativo, por lo que se descartan nuevos contagios.

Este no es el único caso de estas características que se ha registrado en Extremadura, pues el domingo también se notificó el caso de otra persona positiva, también en el área de Badajoz, tras saltarse los límites en las reuniones. Sin embargo, según aclaró la Junta, en este caso no se trataba de una fiesta, sino de otro tipo de encuentro, y también se descartó el contagio de sus más de 15 contactos mediante prueba PCR. Ayer se confirmaron otros cinco casos de coronavirus en Extremadura, cuatro de ellos importados de Madrid, Andalucía, Castilla y León y otro país, y la Junta ha puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno uno de ellos en Navalmoral al entender que el desplazamiento no está justificado.

Respecto a estos casos Vergeles ha reconocido que “no se puede poner un policía detrás de cada persona, pero cuando se detectan prácticas que incumplen los límites, incluidos los botellones que estos días están proliferando, hay que combatirlas. “Hay etapas en la vida en las que crees que no te puede pasar nada (en referencia a los jóvenes), pero es tanto lo que se pone en riesgo que debería hacernos reflexionar”, ha señalado. “Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus, y eso lleva a que asumamos determinados cambios en nuestra actividad”, ha reiterado.