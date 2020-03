27 establecimientos turísticos están abiertos para alojar a trabajadores

Primero se estableció la apertura de siete establecimientos turísticos de guardia y son ya 27 alojamientos extremeños los que tienen abiertas sus puertas tras contar con la autorización de la Dirección General de Turismo. Son hoteles, hostales, apartamentos turísticos, albergues... que prestan servicios especiales y que solo pueden acoger a los trabajadores (también casos de fuerza mayor) que deben continuar ejerciendo sus funciones en pleno estado de alarma.

Los 27 establecimientos que están actualmente abiertos en la comunidad están ubicados en 23 municipios (10 en la provincia de Badajoz y 13 en la de Cáceres) y disponen de un total de 689 plazas. De ellas, en el día de ayer, apenas estaban ocupadas por trabajadores unas 60 plazas, casi el 9% del total, según los datos facilitados por la administración regional.

El director general de Turismo, Francisco Martín Simón, explica que todos los alojamientos turísticos (la oferta total en la región es de 1.802 entre hoteleros y extrahoteleros con más de 44.200 plazas) quedaron automáticamente cerrados la noche del 19 de marzo tras la publicación de una orden estatal en el BOE. No obstante, seis días después, el día 25, una normativa ministerial estableció una serie de alojamientos que debían abrir de guardia para dar facilidades a los trabajadores que cumplen servicios esenciales. Ahí se fijó la apertura de siete hoteles extremeños, pero esa orden también daba la posibilidad al resto de establecimientos de abrir sus puertas de forma voluntaria para alojar a profesionales esenciales. «A raíz de esa normativa, desde la Dirección General de Turismo mandamos un escrito y establecimos una comunicación homogénea para todos los establecimientos que libremente quisieran abrir acogiéndose a esa posibilidad», explica Martín Simón.

La apertura, recuerda, es voluntaria, «nadie impone ni obliga a nadie a abrir». Pero los empresarios sí tienen que cumplir una serie de compromisos como alojar solo al personal autorizado (sanitarios, transportistas, agentes...), tener a una sola persona por habitación y prestar también servicios de restauración y cualquier otro imprescindible como limpieza o recepción. Además, se les recomienda «fijar precios adecuados» y concentrar la oferta «ante una demanda dispersa y escasa».

Con estos requisitos, a día de hoy son 27 los establecimientos que han decidido abrir sus puertas en esta crisis sanitaria y así se lo han comunicado a la administración. Pero el director general de Turismo advierte que esta lista es «dinámica», por lo que la cifra puede variar en los próximos días. Para esto y para otras consultas relacionadas con el covid-19 y este sector, Turismo ha puesto a disposición de la ciudadanía un servicio de información que ya ha recibido más de 170 consultas.

«La respuesta del sector está siendo muy solidaria, porque están soportando costes a pérdidas para ofrecer alojamiento a la gente que está luchando contra el covid-19 en Extremadura». Martín asegura que actualmente «tenemos suficientes plazas disponibles» y recomienda concentrar la oferta ante la actual situación.

Uno a uno, los alojamientos

PROVINCIA DE BADAJOZ

Hotel Acueducto (Acedera) / Hostal Jiménez (Azuaga) / Hotel Mercure Río (Badajoz) / Hotel Isur (Llerena) / Hotel Romero (Mérida) / Hotel Complejo Leo (Monesterio) / Hotel Bodega el Moral (Ribera del Fresno) / AT Villa Petaca (Santa Amalia) / Casa rural La Aduana (Villanueva del Fresno) / Hotel Las Atalayas (Zafra) / Hotel Huerta Honda (Zafra) / Albergue Zarza Capilla.

PROVINCIA DE CÁCERES

Casa rural La Santiaga (Arroyo de la Luz) / Hotel Alonso de Monroy (Belvís de Monroy) / Casa rural La Vicaría (Cabezuela del Valle) / Hotel Extremadura (Cáceres) / AT Santiago (Cáceres) / AT Damas (Cáceres) / Casa rural Acebuche (Casas del Monte) / Hostal Ciudad de Cáparra (Carcaboso) / AP La Borrasca (Ceclavín) / Hostal La Estrella (Escurial) / AT El Atalanto (Madrigal de la Vera) / AR La Enrramá del Cerrillo (Millanes) / Hotel Moya (Navalmoral de la Mata) / Hotel La Despensa de Extremadura (Plasencia) / AT Rincón del Salvador (Plasencia).