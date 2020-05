400 familias placentinas pidieron ayuda para comer en marzo

No será que la ayuda a domicilio se suspendió porque el Ayuntamiento no podia facilitar equipos d eproteccion a las asistentes? Lomismopasa con el personal funcinario y empleados publicos. El Alcalde Fernando Pizarro Garcia, todavia no ha hecho ninguna compra de material de proteccion para dotar de ello a todos los servicios municpales. Seha nutrido de lo qau elos ciudadano han hecho en sus domicilios, pero para una proteccionintegral tiene que comprarlos homologados por sanidad.Que no justifique lo injustificable y haga tanta propaganda y tenga tan pocas soluciones.Los ciudadanos necesitamos soluciones no propaganda.