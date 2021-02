60 médicos se ofrecen al SES para trabajar en el hospital de Ifeba

Sesenta médicos de distintas especialidades se han puesto a disposición del Servicio Extremeño de Salud (SES) para trabajar en el hospital provisional que se ha habilitado en Ifeba, en caso de que sea necesario derivar a pacientes covid a este recurso para descongestionar los centros hospitalarios de las diferentes áreas de salud de la región. El Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, que ha impulsado esta iniciativa, ya ha dado traslado del listado con los nombres de estos profesionales voluntarios, de los que 22 están jubilados y el resto ejercen su actividad en el sector privado o tienen cargos en la administración pública. 39 son hombres y 21 mujeres.

La Consejería de Sanidad, por su parte, confirmó que contaba con el listado de los médicos que se han ofrecido para trabajar en el hospital de Ifeba y también con otro de profesionales que se han puesto a su disposición para colaborar en servicios que puedan requerir refuerzo de personal. De momento, según las mismas fuentes, no se ha realizado ninguna contratación, pues se está a la espera de que el Ministerio de Sanidad las autorice.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ya solicitó al ministerio que se permitiera la contratación de sanitarios jubilados recientemente o estudiantes de último curso, con lo que se podría dotar de personal el hospital provisional de Ifeba, ante la dificultad que existe en estos momentos al no haber bolsa de trabajo. El SES estaba pendiente de que se le diera respuesta en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se reúne hoy, pero no hará falta esperar, porque el Consejo de Ministros dio ayer vía librea esta posibilidad.

No es la primera vez que el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz traslada a los responsables de la sanidad extremeña un listado de profesionales dispuestos a arrimar el hombro. Ya en la primera ola de la pandemia, movilizó a un grupo de médicos jubilados y a cerca de un centenar de médicos graduados que estaban a la espera de escoger su plaza tras haber realizado el MIR, que se ofrecieron para incorporarse para reforzar el sistema sanitario, desbordado por el virus. Entonces el ofrecimiento se quedó sobre la mesa y no se tuvo que recurrir a ellos, aunque el SES ya había anunciado que, por las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia, no descartaba que, en caso de necesidad, contrataría a graduados en Medicina sin título de especialistas, profesionales retirados y a especialistas extracomunitarios con el título sin homologar en España para garantizar la atención sanitaria.

PLAN B / Según señaló ayer la consejería, por el momento, sigue sin estar previsto que el hospital de Ifeba, que dispone de 148 camas, acoja a pacientes. No obstante, en caso, de que se tuvieran que derivar a los primeros enfermos a estas instalaciones antes de poder contratar personal, como ya aclaró el SES la pasada semana, se enviaría a profesionales de los distintos centros hospitalarios hasta que se pudiera contar con una plantilla específica.

Según la información que ofreció en su día Vergeles, si finalmente se abre este recurso, contará con médicos de Medicina Interna, que trabajarán coordinados con profesionales de Atención Primaria, así como un equipo de enfermería de una planta generalista: 17 enfermeros y 17 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, multiplicados por cinco (trabajarían en turnos de 12 y 24 horas), además de celadores y técnicos para el manejo de los aparatos electrónicos.

En este hospital, que se ha habilitado en tiempo récord entre el SES, el Ayuntamiento de Badajoz, y la Brigada Extremadura XI, no ingresarán pacientes críticos, sino aquellos a los que la covid les haya provocado que su saturación de oxígeno sea baja, pero que no requieran ser ingresados en la UCI por presentar un pronóstico favorable.