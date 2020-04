«A mi hijo le gusta salir a aplaudir»

A Alejandro le gusta salir todos los días al balcón. Tiene 9 años. En cuanto escucha los aplausos de las ocho sigue la estela y se une a ellos. «Le hace gracia ver a la vecina y al vecino», relata su madre Ángeles Redondo. En apariencia esta podría ser la realidad de cualquier familia de Extremadura desde que arrancó la cuarentena con la salvedad de que Alejandro tiene autismo. Este jueves, 2 de abril, se celebra el Día internacional del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en pleno confinamiento por la crisis sanitaria y para las familias como la de Alejandro si la propia realidad ya supone encajar un complejo puzzle, en las últimas semanas este se vuelve más aún más complejo. El impacto del encierro los convierte en un colectivo más vulnerable porque necesitan rutinas, que se han roto, y porque les resulta complicado adaptarse al cambio espontáneo. Cierto es que tras la insistencia de las asociaciones, se levantó la restricción de salir a la calle en su caso y eso hace más llevadero. Precisamente, Ángeles atiende a este diario durante la hora del paseo. Hoy ha salido con su padre Iñaki Abreu.

Ellos viven en Trujillo y la madre relata cómo transcurre su día a día. «Recogí a Alejandro del colegio el 13 de marzo y desde entonces estamos confinados, siempre tiene programada la semana, vamos a Divertea los lunes, martes y miércoles y a Aspace los jueves y viernes, , así que la primera semana fue tremenda, caótica, estaba desregulado, empezó a tener conductas que hace tiempo no tenía, rabietas, a desobedecer, la llevamos como pudimos». Fue entonces cuando hablaron con las terapeutas y le han marcado una rutina diaria. «Hemos hecho un panel con un horario, Alejandro es no verbal, se comunica con un programa de pictogramas que lleva en el brazo, él los marca y tú lo oyes, así tiene una agenda diaria, se levanta, desayuna, juega, hace las tareas del colegio, al tenerlo muy estructurado ha vuelto a estar más tranquilo». En cuanto a cómo lo vive la familia, Ángeles asegura que hay «ratos duros». «En nuestro carácter está salir, estar con la gente, es más duro por el hecho de que Alejandro no hable, voy hablando sola por la casa», añade. En cualquier caso, no pierde el optimismo. «Creo que en nuestro caso, nuestra situación ya de por sí ha hecho que tengas mayor aguante ante las adversidades, vamos a salir de esta, tengo esperanza».

Christian también hace como Alejandro. Él tiene 13 años. También sale al balcón con su madre cada día. Le encantan los dinosaurios y la arqueología. Él tiene síndrome de Asperger. «La cuarentena la lleva bien, está tranquilo, los días los dedica a las tareas del instituto o bien con el ordenador y viendo sus cosas», relata a este diario su padre Alberto González. «Él está su mundo, tú lo ves y a simple vista no es perceptible, se nota a la manera de hablar, está en sus cosas», anota. Habitualmente acude a las terapias de Divertea los jueves y viernes y el miércoles juega al pádel en El Encinar y a falta de rutinas, él mismo ha establecido las suyas. «Cuando empezó se lo estuvimos explicando, ve las noticias con nosotros, se nota que se va cansando y se dedica a ver a los compañeros por videollamada». De momento, él no pide salir a la calle, algo que no pueden evitar ni Alberto ni su mujer. Él es conductor funerario y ella auxiliar de enfermería. «Por el tema de nuestros trabajos es agobiante, estamos expuestos».

Al más pequeño, Noah, le da igual lo que hagan Christian y Alejandro. Él tiene cuatro años y no es muy consciente de lo que ocurre. Salió el primer día al balcón. «Se queda haciendo otra cosa», resuelve su madre Ana Sánchez. En su caso, no tiene un autismo severo pero tiene problemas de comunicación aunque «ya va diciendo muchas palabras». «Cuando se decretó el estado de alarma, los primeros días si necesitamos salir porque de golpe y porrazo cambiamos las rutinas a estar en casa todo el tiempo». Su opción fue irse al campo. Viven en Cerro Gordo en Badajoz, a las afueras. «Era la mejor manera de estar aislados y cumplir con las medidas que pedían», destaca.

Stop a la ‘policía de balcón’

Aún así, y pesar de que se permita a las personas con TEA pasear con un acompañante, las familias relatan que tienen que sortear las críticas de los ya denominados ‘policías de balcón’. «Notas ciertas miradas, salimos con miedo por si nos increpan y eso es terrible porque a una persona así le puedes generar estrés», añade Ana. En cualquier caso, muestra su rechazo a la propuesta de usar un lazo azul como distintivo. «Respeto a los que lo lleven pero no comparto que tengamos que marcarnos para que la sociedad sepa que tenemos derechos, a los únicos que hay que darles explicaciones es a la fuerzas de seguridad». A los que, de hecho, agradece su labor y comprensión estos días. En ese sentido, Ángeles añade que «en un solo día» les han parado «hasta dos o tres veces» aunque también rehúsa del distintivo porque perpetúa estigmas. Alberto también conoce casos similares. «Sabemos de familias a las que les han increpado, la sociedad no está mentalizada con estos niños», apunta.

Ahora, de momento, solo piensan en sortear la cuarentena y cuando vuelva la normalidad, volver a empezar de nuevo. «Cuando acabe el confinamiento habrá que empezar nuevas rutinas, para la mayoría de las personas será normal poder salir y para nosotros será otro reto», concluye Ana. H