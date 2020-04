Aarón, la voz de la experiencia

Va camino de los 20 años desde que un joven Aarón Fernández Sorroche (Tarragona, 8 de mayo de 1985) debutó con la camiseta de la cantera del Real Madrid. «Desde entonces, que tenía 16, llevo fuera de casa y ligado al fútbol», resume el futbolista del Moralo. Confinado, como todos los de su oficio, el también exjugador de Cacereño y UP Plasencia considera «muy difícil» que esta temporada pueda volver a haber competición, especialmente con partidos cada 72 horas. «Eso es imposible; en nuestra Tercera casi todo el mundo trabaja», sentencia.

Las cifras infunden respeto y por ello su opinión, ligada a la experiencia, tiene peso. Le retstan cuatro encuentros para los 450 oficiales, repartidos en 300 en Segunda B y 150 en Tercera. A sus 35 años, proclama con ilusión: «No me he puesto a pensar el tiempo que me queda, sino en disfrutar y poder ayudar a los más jóvenes», advierte. Y su argumento es que «me encuentro muy bien físicamente aún a base de cuidarme y mantenerme en forma», agrega.

El centrocampista catalán, afincado en Cáceres, donde ha creado una familia y siempre recuerda sus vínculos sentimentales al CPC (estuvo cuatro años con fuerza más allá de lo meramente futbolístico en el club al punto de decir que «me dio todo lo que necesita un jugador y una persona») sigue preparándose en su domicilio. «Por suerte, tenemos a un preparador fisico que nos manda una tarea diaria. Yo tengo una escalera grande y lo puedo hacer más o menos bien, aunque ni mucho menos es como entrenar en el campo o en la calle, pero al menos hay que intentar estar mínimamente activado y no perder la forma».

Reflexiona Aarón que «preocupa cómo está la sociedad y la gente, los que están infectados y los que han perdido familiares. Eso es lo importante». Por ello, argumenta que «hay que estar a la espera de acontecimientos, pero veo complicado que a corto plazo esto pueda volver a funcionar. Acabo de leer que la Liga y AFE habían acordado que se podía jugar cada 72 horas; no sé en Primera o Segunda, pero en el resto de categorías lo veo imposible. En Tercera la gente trabaja, y también veo precipitado poner de fecha la del 29 de mayo, es imposible. Lo que está pasando es crítico y hasta que no haya algo que garantice la seguridad de todos creo que es imposible volver».

«Esto va a ir para largo», pronostica el jugador del Moralo, que recuerda que lo importante es que «la gente que esté sufriendo se recupere, termine la pesadilla y haya garantías para todos». También aclara que está deseando «volver a jugar, ya que queda lo más bonito: los dos últimos meses de competición».

En el Moralo, «un club muy familiar», se están portando muy bien, agradece Aarón. «El presidente está con la gente que se ha quedado en Nalvamoral y están ayudando para cualquier cosa que necesitemos», pero él insiste: «esto va para largo». Como su propia carrera.