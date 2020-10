Aceuchal pide más medios en Atención Primaria tras morir una mujer de 48 años por coronavirus

El Ayuntamiento de Aceuchal ha tramitado una queja ante las autoridades sanitarias regionales en la que muestran el malestar de todo el pueblo por el fallecimiento de una mujer de 48 años por covid-19 y para "pedir más medios con los que lograr una mejor atención médica".

En un comunicado hecho público esta tarde por el consistorio se lamenta la "situación deficitaria de la atención primaria en la ciudad", a la vez que muestran su pesar y apoyo a la familia de la fallecida, que no había sido hospitalizada, ni tenía patologías previas.

En el escrito remitido al consejero de Salud y Políticas Sociales, José María Vergeles, el alcalde, Joaquín Rodríguez, recuerda que son "múltiples las quejas por la atención que se presta en el centro de salud".

El alcalde considera que desde Sanidad debe darse una explicación sobre el funcionamiento del protocolo del servicio de salud de zona, puesto que cree que los sanitarios están "desbordados" y los usuarios "asustados e impotentes ante la falta de medios para ser atendidos".

Además, lamentan que dispongan de una sola ambulancia para 5.500 vecinos.

Esta queja llega después de que la familia de la fallecida haya expresado públicamente su "indignación" por "dejar morir a una persona joven asfixiada en su casa por la gestión que están haciendo de la Atención Primaria".

La familia ha remitido una carta al consejero en el que pide que se abra un expediente disciplinario y sancionador a los responsables y facultativos "que omitieron las llamadas reiteradas alertando del estado en el que cual se encontraba" .

Ante los últimos acontecimientos producidos en el municipio, el alcalde y su equipo de gobierno reconocen que "son momentos complicados, pero que desde el cargo público que ostentan, siguen trabajando en la búsqueda del bienestar de los vecinos", por lo que esperan una respuesta de la Junta de Extremadura.

En relación a esta denuncia, José María Vergeles ha indicado esta mañana en rueda de prensa que no le había llegado ninguna carta sobre este asunto y que cuando la lea se pondrá a disposición de la familia para atender "todas las cuestiones" e información, así como intentar "aliviar ese inmenso dolor que tienen que tener".

No obstante, ha preferido no pronunciarse sobre las acusaciones de posible negligencia "porque no creo que nadie haya querido hacer daño ni por omisión ni de ninguna otra forma".