Los agentes inmobiliarios cacereños avalan que no habrá expropiaciones de viviendas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

?se ha modificado el texto? No. Pues entonces la Administración puede hacer uso de viviendas de particulares. No vale salir a decir lo que en realidad quiere decir, las cosas quieren decir LO QUE DICEN. Está clarísimo que es una cuña podemita en el texto para tirar de ella en un futuro mientras Sanchinflas finga que es presidente. Nada es casual. Podemos está deseando hincarle el diente a la propiedad privada (la de los demás, por supuesto, porque Galapagar no se toca).