«Al pueblo han llegado unas 200 personas de Madrid»

«Yo entiendo que la gente se quiera venir a su pueblo, es comprensible, pero tienen que saber que es peligroso. En los últimos días hemos recibido entre 200 y 250 personas de Madrid. Unos son estudiantes, otros son paisanos que tienen casa aquí y suelen pasar temporadas, muchos jubilados. A todos les pido por favor que se queden en casa las 72 horas que aconsejan de cuarentena porque lo que queremos es proteger a todos los vecinos», expresaba ayer el alcalde de La Codosera (2.100 habitantes), Joaquín Tejero. Es más, en el bando que emitieron desde el Ayuntamiento advirtieron que incluso se aplicaría el arresto domiciliario si no se respetaba esa norma.

Lo que describe Tejero se está viviendo en muchas localidades extremeñas. Y desde todas ellas se pide respeto para evitar que el coronavirus se expanda. «No queremos alarmar, solo apelar a la responsabilidad de todos, porque cabe la posibilidad de que no hayan pensado que pueden ser transmisores de la enfermedad. Insisto por favor que se queden en casa». «Esto va en serio -continúa- y va a ser muy duro. Entiendo que la gente quiera venir, pero es que ahora no es el momento porque es verdaderamente un peligro».



Asimismo, este alcalde asegura que el 90% de los bares de La Codosera están cerrados y subraya que es la mejor medida para que los vecinos y los que llegan de fuera permanezcan en su domicilio.

«Lo cierto es que hemos pasado de ser la España vaciada a la España que refugia, ahora nos hemos convertido en un refugio», expresa Tejero.