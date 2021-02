La 'troupe' de los famosos negacionistas

Victoria Abril ha sido el último personaje relevante que se ha sumado, con un combativo entusiasmo, a la minoritaria, pero significativa, lista de famoso que niegan la importancia de la pandemia de covid-19 y alientan teorías de la conspiración

La actriz madrileña de 61 años, que ha huido de Francia cansada por las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno Macron, se suma así otros colegas de profesión, personalidades políticas o simples famosos de Instagram.

Miguel Bosé y Ouke Leele

El primer lugar de la lista lo ocupa sin duda Miguel Bosé y su "el bicho no existe". Desde sus redes sociales, el cantante se mostró contrario al uso de la mascarilla y en su día alentó a participar en las protestas contra las restricciones. También Bosé se ha abonado a teorías conspirativas apuntando a la tecnología 5G y a Bill Gates como medios para controlar a la población a través del implante de microchips o nanobots. Una teoría retofuturista a la que también se apuntó el cantante Enrique Bunbury.

Pero los mensajes negacionistas de Bosé también tuvieron defensores y adeptos, que si bien no negaban la importancia de la pandemia, le daban cierta razón al intérprete panameño con residencia en México.

Así, la cantante Alaska, «yo soy muy de la teoría de la conspiración. Tengo amigos que están de acuerdo con Miguel; la actriz Ana Arias, que sacrificó sus vacaciones para asistir a la concentración promovida por Bosé, la exconcursante de 'OT' Verónica Romero y el diseñador de moda Pelayo Díaz, "nos tienen controlados desde hace un montón. Igual es que ya tenemos ese chip desde hace mucho tiempo y no lo sabemos", no dudaron en mostrar su solidaridad negacionista y conspirativa con el artista de 64 años.

La fotógrafa Ouka Leele, antigua gloria de la movida madrileña, se ha convertido en una de la principales abanderadas del negacionismo llegando a afirmar que "el amor es la mejor mascarilla".

También en el etéreo y volátil mundo de los 'influencers' habido y hay entusiastas adalides del negacionismo.

Es el caso de Marina Yers. La joven instagramer de 21 años duda de que exista el covid y presume de no usar la mascarilla. "Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo, es mi puto problema, ¿vale?", ha llegado a publicar.

Trump y Bolsonaro

En el capitulo internacional la artillería pesada la encarnan Donald Trump y Jair Bolsonaro. El expresidente de EEUU y el actual mandatario brasileño siempre han minimizado la importancia de la pandemia y nunca promovieron medidas reales y efectivas de protección. Es ya mítica la afirmación de Bolsonaro de que el covid era como una «gripezinha.

El músico irlandés Van Morrison, secundado en alguna ocasión por el guitarrista británico Eric Clapton, también público canciones contra el uso de la mascarilla y el confinamiento. Así como el actor estadounidense Woody Harrelson, que no dudo en difundir vídeos en los que aseguraba que el 5G era la causa de la pandemia.

Y especial mención para el tenor Andrea Bocelli, que dudó de la gravedad del covid-19, se vanaglorió de no usar mascarilla y de saltarse el confinamiento y que él y toda su familia acabaron contagiados por el coronavirus. Cazador cazado.

Los antivacunas

Capítulo aparte son los antivacunas, que también se nutren de nombres de artistas y famosos, y entre los que aparece, una vez más, Miguel Bosé. La cantante Toni Braxton, las actrices Lisa Bonet, Miranda Makaroff y Alicia Silverstone, los actores Robert de Niro, Rob Schneider y Jim Carrey, el presentador estadounidense Bill Maher, el jugador de la NBA Dwight Howard y el tenista Novak Djokovic son algunos que han mostrado su escepticismo o su más frontal negativa a las vacunas o a ser vacunados.