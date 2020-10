Los alojamientos de Plasencia afrontan un puente con el 63% de ocupación

Primer puente festivo tras el verano y en Plasencia con el añadido del martes, festivo local a cambio de un día de feria y el sector de alojamientos turísticos señala que la media de ocupación será de un 63%, en torno a un 30% menos que en las mismas fechas del año pasado, ya que entonces se superó el 90% de plazas ocupadas.

Son datos de la Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia, Altup, que cuenta actualmente con 30 socios, entre hoteles, hostales, apartamentos, casas rurales, albergues, guías y una agencia de viajes. Según ha señalado su presidente, Teo Magdaleno, los apartamentos y casas rurales prevén una ocupación del 72% a partir de mañana, mientras que los hoteles se quedarán en el 54%.

Magdaleno apunta que los hoteles, dado que tienen más plazas, «son más difíciles de llenar» y aún así han tenido mejores datos en verano, «porque se han reciclado y han ofrecido conjuntamente alojamiento, restauración y piscina ».

El sector mira con lupa a Madrid porque los madrileños suponen «más del 70% de nuestra clientela». Así, ante el anuncio del cierre de la capital por el covid, se han producido cancelaciones, aunque dada la última resolución judicial, también confían «en las reservas de última hora».

Las necesitan y esperan que precisamente los puentes festivos hasta diciembre les permitan sobrevivir porque el verano no ha sido bueno. Así, según Magdaleno, julio ha sido un mes «muy malo» y lo achaca a que, tras el confinamiento, abrieron todos los alojamientos y «no había clientes para todos», pero también a la «falta de iniciativa de ayuntamientos y mancomunidades con respecto a las piscinas naturales, al cerrar la mayoría, el visitante no ha venido», lamenta. En agosto, no han pasado del 40% y en septiembre «ha caído del todo».

Para animar el turismo, mantendrán su festival Sensaciones Pimentón de la Vera, «mejorado», en tres fines de semana del 14 al 29 de noviembre, con la ruta de tapas pimentoneras y comidas y cenas degustación. Magdaleno ha animado a la participación de las empresas.