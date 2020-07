Los alojamientos de Plasencia no pasarán del 50% de ocupación este verano

A juzgar por los datos, este no va a ser un buen verano para los alojamientos turísticos de Plasencia. Según la Asociación de Alojamientos y Turismo, Altup, que aglutina a 22 alojamientos de la ciudad y otros servicios, la ocupación no pasará del 50% y algunos no llegarán ni a esa cantidad.

«Tenemos guías turísticos que tienen muy poco reservado, tanto en Plasencia como en Monfragüe. Los hoteles, salvarán un poco los muebles, pero la mayoría no pasaremos del 30% de ocupación», señala Teo Magdaleno, presidente de Altup.

Como ejemplo, pone que solo el Hotel Palacio Carvajal Girón tendrá en agosto un 50% de ocupación y el resto oscilarán entre el 30% y el 40%. Incluso hay algunos alojamientos que todavía no tienen reservas para ese mes.

Julio se prevé peor, «muy flojo», porque las reservas no llegan a la mitad de las que tendrían un verano normal.

En opinión de Magdaleno, uno de los motivos de este descenso de reservas es el hecho de que muchas piscinas naturales de las comarcas del norte no estarán abiertas. «Las gargantas, claro, están, pero las piscinas naturales no y eso supone una pérdida para todo el mundo».

Considera que «muchos ayuntamientos podrían contratar vigilantes y socorristas con ayudas directas de la mancomunidad, la diputación o la Junta».

Como ejemplos de lo que se debería hacer pone a los ayuntamientos de Madrigal de la Vera y Losar porque «tienen voluntarios que controlan la entrada y salida, toman la temperatura a los bañistas, siempre cumpliendo las medidas sanitarias».

También ve un acierto que Plasencia haya abierto la piscina municipal y el canal de baños de La Isla y que la Junta haya anunciado bonos y paquetes que aúnan el turismo con la gastronomía, cultura y naturaleza, aunque en este caso avisa que «los necesitamos ya». Por su parte, han creado paquetes con alojamiento, visitas y cenas o comidas. Todo para intentar salvar este verano.