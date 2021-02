Altup: "No hay reservas, ni se esperan, no podremos tirar mucho más"

No reciben llamadas, «no tenemos reservas ni se esperan, ni para Semana Santa ni para el verano todavía». Lo afirma Teo Magdaleno, presidente de la Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia (Altup), que no vislumbra la recuperación. Es más, señala que, como muchos alojamientos de Plasencia son de pequeño tamaño, «nos mantenemos, pero no podremos tirar mucho tiempo».

De hecho, varios de los grandes hoteles permanecen cerrados, el Azar, el Ciudad del Jerte y el Hotel-Palacio Carvajal Girón. Mientras, el Ciudad de Plasencia y La Despensa de Extremadura, que sí permanecen abiertos, «están al 25%» de ocupación y se mantienen gracias a trabajadores, sanitarios y de otro tipo.

Aunque el pasado fin de semana, se levantó el cierre perimetral en Plasencia, lo cierto es que el sector no lo ha notado porque «ha venido algún matrimonio y parejas el sábado, cazadores a una casa rural, pero nada más».

Tampoco los guías turísticos que pertenecen a la asociación han recibido grupos, «ni llamadas», al igual que la agencia de viajes del colectivo.

Ante este balance de los 28 socios de Altup, su presidente reclama «ayudas directas». Pide medidas tanto al ayuntamiento, como a la diputación provincial y la Junta. Las ayudas de 400.000 euros municipales dice que «sirven para poco» y a la diputación le reclama «que se olvide de que tenemos más de 40.000 habitantes, que estamos en el limbo y a Cáceres, Mérida y Badajoz les llega dinero y a nosotros, no».

Como otras medidas, solicita la exención del impuesto de circulación y una rebaja del IBI, «hasta donde se pueda, porque un negocio cerrado no puede pagar impuestos». De igual modo, reclama la exención del pago de la tasa de autónomos y que se alarguen los ERTE hasta final de año.

Todo porque no saben cuándo podrán iniciar su recuperación. De hecho, Anna Rybicka, directora del Hotel Carvajal Girón, subraya que hay «mucha incertidumbre y no queremos precipitarnos. Es mejor esperar un par de semanas y abrir un poco más tarde, pero más seguros».