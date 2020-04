Anne Hathaway, Halle Berry y Dulceida se suman al 'Pillow challenge'

Desde que se ordenó el confinamiento son muchas las iniciativas que han aparecido de forma espontánea para amenizar las muchas horas muertas de la cuarentena. Muchas de estas, en forma de retos, han inundado las redes sociales, y por supuesto muchos famosos se han sumado.

La ¿última? se llama Pillow challenge (el reto de la almohada). El challenge empezó desde los vídeos virales de Tik Tok e inmediatamente salto a Instagram y ya son cientos, miles.... Consiste en desnudarse y cubrirse solamente con un cojín o almohada, ajustada con un cinturón a juego. A partir de ahí, imaginación. El reto tampoco conoce de edad y de sexo.

Ver esta publicación en Instagram You already KNOW you couldn’t keep me from the #PillowChallenge 😂 Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 15 Abr, 2020 a las 8:45 PDT

DIVAS ENTRE ALMOHADAS

La modelo y actriz Halle Berry fue una de las primeras caras conocidas en dar el paso: posando tapada solamente por una almohada azul marino, con un cinturón negro y con tacones y sombrero que completaban el look, no dudó en subir a Instagram la fotografía que se tomó en el jardín de su casa. "Sabíais que no podría resistirme al #PillowChallenge", decía a sus seguidores.

Lo hizo también unos días más tarde Anne Hathaway que, enfundada entre tres cojines y con unas grandes alas de mariposa de fondo, lanzaba un guiño de su película Princesa por sorpresa: "Una Reina nunca llega tarde, son los demás que llegan demasiado pronto", bromeaba por ser de las últimas en sumarse al reto.

Con la frase "Mi 'look' de hoy para ir al comedor, Dulceida también ha mostrado un outfit completo a partir de un cojín blanco combinado con un cinturón, bolso y zapatos de tacón negros.

TIEMPO DE RETOS

Lo que empezó con el reto del papel higiénico sigue dando mucho juego. Bailar las coreografías de moda de Jennifer López en Tik Tok ha dejado lugar a los nuevos challenges de estos días. Como el de la sinceridad de las respuestas entre parejas a un cuestionario señalándose con el dedo o llenarse la cara de harina.