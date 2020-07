Un antiguo caso de covid que vuelve a ser positivo deja la Asistida sin visitas

Es un residente que dio positivo en coronavirus, que pasó la infección y que ha vuelto a dar positivo en un control con un test PCR. Se le ha hecho la prueba serológica para comprobar la presencia de anticuerpos IGM, el primero que fabrica el cuerpo para combatir una nueva infección. e IGG, que es el tipo que más abunda y que puede tardar un tiempo en formarse después de una infección. Hasta tener el resultado y confirmar que se trata de una infección ya pasada y resuelta se ha decidido por la Consejería de Sanidad suspender las visistas de los familiares a la residencia Asistida.

La noticia se conoció ayer por la mañana cuando se informó a los familiares de que debido a un caso que se ha producido en la residencia y que se encuentra actualmente en estudio epidemiológico se han suspendido las visitas. Después desde la Consejería de Sanidad se confirmó el caso, reiterando que no es nuevo y que se trata de un residente que «ya había pasado la infección y negativizado». Se espera ahora a los resultados de la prueba serológica para ratificar si se trata de una «infección ya pasada y resuelta». El enfermo sigue en la residencia, no ha habido traslado al hospital. Desde la consejería no se dio ayer más datos, aunque fuentes consultadas indicaron que se trataría de un hombre que está en la cuarta planta. Por Sanidad tampoco se detalló qué medidas preventivas y de aislamiento de este paciente se han realizado.

En su intervención pública del pasado 25 junio, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, explicó, en unas manifestaciones que estaban referidas precisamente a la Asistida, que los pacientes que han dado positivo, que después reciben el alta y que un tiempo después vuelven a dar positivo «tienen anticuerpos IGG, defensa suficiente para luchar contra el virus y se está dando entre el 0,5 y el 1% del total de los infectados».

En su explicación de hace tres semanas, el consejero reiteró que, según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, «aquellos que vuelven a ser positivos con anticuerpos IGG no infectan y no se pueden considerar casos nuevos».

CASO PARECIDO / Un caso parecido al que se está dando ahora en la residencia Asistida ha ocurrido recientemente en otro centro de mayores de la ciudad. En este caso se le trasladó al hospital por otra dolencia, había dado positivo en coronavirus, lo había negativizado y en otro control volvió a dar positivo. Ayer se informó a esta residencia de que el resultado de la prueba serológica ha sido que se trata de una infección pasada, según se informó desde la dirección del centro.

La residencia Asistida ha sido el centro de mayores con más fallecidos a causa del coronavirus en Extremadura, donde en los peores momentos de la crisis sanitaria llegó a haber hasta 79 centros con casos positivos. El presidentes de la Asociación Damnificados Asistida destacó el pasado viernes que en este centro de mayores han fallecido 93 personas a causa del virus. El colectivo, que se presentó el pasado viernes, anunció que preparan una querella. En su presentación, la asociación pidió responsabilidades políticas por lo ocurrido y exigieron las dimisiones de Vergeles y del director gerente del Servicio Extremeño de la Autonomía y la Atención de la Dependencia, Vicente Granados. La Fiscalía Provincial de Cáceres también abrió diligencias penales para investigar lo ocurrido en este centro de mayores de Cáceres.