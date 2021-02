Apartamentos turísticos recurren al alquiler para subsistir a la crisis

Los efectos de la pandemia sobre el turismo de la capital cacereña ya pueden cuantificarse. El Instituto Nacional de Estadística tiene listos los datos de viajeros y pernoctaciones de enero a diciembre de 2020. No son buenos en absoluto. El agregado de la ocupación de hoteles y apartamentos turístico revela una reducción del 58% en el número de viajeros y del 62% en las pernoctaciones, respecto a 2019. Sin embargo, las cifras podrían ser bastante peores, dicho con todas las reservas que supone el grave perjuicio que ocasiona este descalabro para los negocios. En concreto, Cáceres ha sido capaz de resistir un 10 % mejor que la media nacional y figura entre los destinos con caídas menos graves entre las Ciudades Patrimonio, solo por detrás de Cuenca.

En cuanto a los hoteles, Cáceres experimentó en 2020 una reducción del 59% en viajeros y del 64% en pernoctaciones. Respecto a los apartamentos, el descenso fue del 51% y 42%, respectivamente. En su conjunto, la ciudad perdió casi 6 de cada 10 visitantes (el total nacional se elevó a 7 de cada 10). También se dejó 6 de cada 10 pernoctaciones (el total nacional superó las 7 de cada 10).

Trescientos negocios

Y aunque la capital cacereña se posicionó como el destino extremeño con mejor resistencia ante la espantada de viajeros, el perjuicio ha sido mayúsculo para el sector. Tanto que algunos apartamentos turísticos ya han optado por el denominado alquiler de larga estancia para acoger inquilinos y poder salvar estos meses sin viajeros. En Cáceres existen unos 300 inmuebles de este tipo, 75 de ellos vinculados a la recién creada Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Atuex).

Su presidenta, María Fernández, lo confirma: «Hay propietarios que han optado por esta alternativa porque la realidad es que muchos llevan meses con cero ingresos, debido tanto a las restricciones como al miedo a viajar. Los últimos turistas vinieron en el puente de diciembre. Desde entonces, prácticamente nada, salvo algún cliente por temas de empresa, pero son la excepción», subraya.

Frente a ello, muchos titulares deben afrontar las hipotecas y las reformas que realizaron en estos apartamentos, que han vivido un auténtico 'boom' en los últimos años y que realmente destacan por su calidad. «En Cáceres, el 80% de la oferta es muy buena, lo dicen los propios clientes, la ciudad está por encima de otros destinos», destaca la presidenta de Atuex.

Tasas especiales

Y no solo han de pagar dichas inversiones, es que además los apartamentos turísticos están gravados con tasas más elevadas. «Yo pago por uno de mis dos apartamentos 350 € de IBI, bastante por encima de los 96 € que abonaba cuando lo tenía como vivienda declarada habitual», detalla María Fernández. Asimismo, cada apartamento tiene una cuota fija de basura equivalente a un hostal completo, y el propietario de varios debe por tanto pagar como varios hostales. «Otro ejemplo: el agua de cada uno me supone 100 € al mes aunque no haya turistas». Luego hay que añadir la cuota de autónomos y otros gastos. «Sin ingresos, es imposible» subraya la responsable del colectivo.

Todo ello, unido al retraso en las ayudas, ha motivado que algunos propietarios se planteen la venta, el traspaso o, en el mejor de los casos, el alquiler residencial, que les supone menos gastos y algún ingreso mientras retornan los viajeros. Para realizar este cambio, han cesado su actividad como apartamentos turísticos y tras ocho meses deben volver a entregar la documentación a fin de recuperar su condición anterior. Por ello, algunos titulares incluyen una cláusula que acota el tiempo de alquiler residencial para poder regresar a su actividad turística.

«Esperamos que el resurgir comience en marzo o abril, pero será muy poco a poco. Existen algunas reservas para primavera aunque todo está en duda, todo es muy volátil...», reflexiona la presidenta. Queda mucho camino por delante. Los números brutos son reveladores: si en 2019 vinieron a la ciudad 322.096 visitantes, en 2020 lo hicieron 131.874. De ellos, 30.000 se anticiparon a la pandemia (enero y febrero) y otros 35.000 se registraron en agosto y septiembre, meses de máxima afluencia turística durante el covid.

Confianza en el segundo semestre

El concejal de Turismo e Innovación de Cáceres, Jorge Villar, también se muestra prudente: «Estamos en medio de la tercera ola, que resulta durísima. La recuperación necesitará su tiempo. Aun confiando en la vacunación, la primavera todavía será complicada para el sector turístico, pero esperamos que comiencen poco a poco los desplazamientos». El edil sostiene que las auténticas expectativas de los gestores y las organizaciones empresariales están realmente puestas en el segundo semestre: «Todos esperamos que sea el de la reactivación».

Lógicamente las cifras tardarán mucho en recuperarse. «Cáceres entró en la pandemia tras registrar el mejor año turístico de su historia, y los mejores meses de enero y febrero. Vamos a necesitar tiempo, pero tenemos ventajas que animan a ser optimistas», apunta el concejal. En primer lugar, el turismo que llegue tras los peores azotes de la pandemia será sobre todo de origen nacional. Lo era antes del covid, pero la menor movilidad internacional aumentará su porcentaje. «Cáceres ya estaba muy enfocada a estos visitantes como destino tranquilo, de naturaleza y patrimonio, y por tanto se adapta a las nuevas preferencias», subraya.

Asimismo, se trata de una ciudad de contenido cultural sin aglomeraciones, colas ni esperas, con un casco histórico completamente abierto al viajero. «Contamos además con una nueva baza muy importante: este año se inaugurará el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, que atraerá un turismo de calidad tremendamente rentable, y que ya nos está reportando una importante visibilidad internacional. Hablamos de uno de los grandes eventos del año en Europa, a nivel arquitectónico y artístico», matiza Jorge Villar.

Por otra parte, el edil confía en que 2020 sea el año de la mejora de las comunicaciones, con un tren que acerque Cáceres al resto del país «y nos haga una ciudad más accesible». A todo ello agrega el inicio de los trámites del hotel del Palacio de Godoy, con un desembolso de 13 millones de euros: «Esto demuestra que la inversión extranjera apuesta por el crecimiento del turismo en Cáceres», rubrica.