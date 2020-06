La apertura de la piscina de Plasencia se retrasa

Siempre le pasa lo mismo al Alcalde de Plasencia Fernando Pizarro Garcia, con todo. siempre anuncia y da fechas pero nunca se cumplen. le pasa con todo. To protagonismo y ego personal tiene que nunca acierta. Para él solo vale la accion mediatica. Luego vienen los incumplimientos y su incapacidad para mantener las fechas proque siempre le falta algo . Pero es que no acierta una este plitico populista donde los haya.Esta forma de gobernar tan autócrata,le lleva a esto.Nueve años de gobierno y 18 de concejal y todavia no s eha enterado que el politico esta para solucionar los problemas de los ciudadanos y no para propaganda de su accion.