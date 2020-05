En el área de salud de Badajoz ya se han hecho casi 20.000 test de covid

El Sistema Público de Salud ha realizado desde el inicio de la pandemia de coronavirus en el Área de Salud de Badajoz 19.962 pruebas, de la que 9.006 fueron PCR; 6.368 test discriminativos IGG+IGM; 2.240 IGM y 2.348 del IGG, según datos del SES.

La prueba PCR para detectar el covid-19 se realiza tomando una muestra nasofaríngea para detectar material genético -ARN- del virus. Si da positivo indica la presencia del virus en el organismo en ese momento. Y los test serológicos -IGG más IGM- se realizan tomando una muestra de sangre y detectan la presencia de anticuerpos en el organismo como respuesta a la infección de coronavirus.

Así, una persona con covid-19 no da positivo al contagio de inmediato, sino que se requieren tres o cuatro días, pues el organismo necesita tiempo para producir los anticuerpos

Los tests serológicos miden los niveles de Inmunoglobulina M (IGM) e Inmunoglobulina G (IGG), cuya presencia indica la evolución de la infección.

Además, hay que tener en cuenta que la fiabilidad de cada test depende del momento de la infección. En pacientes sintomáticos con pocos días de evolución, las pruebas más fiables son las PCR, pero según avanza la enfermedad, la carga viral en la nasofaringe disminuye y la fiabilidad del PCR va bajando. A partir de los siete a diez días de la enfermedad, en la que aparecen anticuerpos, los tests serológicos aumentan su fiabilidad, según recoge la publicación NIUS.

Las distintas pruebas se han realizado por indicación facultativa y con cita previa. Y se seguirán realizando en la carpa de covid-car en el zona de aparcamientos del Hospital Perpetuo Socorro, en la capital pacense.

Los test se hacen indistintamente en los servicios de Atención Primaria o en el hospital, aunque desde la fase 1 se hacen mayoritariamente en Atención Primaria, que es la que principalmente detecta los casos sospechosos --objetivo prioritario en estas fases de desescalada, según las indicaciones del ministerio--, y a quiénes hay que hacer una PCR para confirmar o descartar si están infectados de covid-19.

Asimismo, el SES no disponía a esa fecha de datos exactos de los test que se han realizado en centros privados, «pues muchos de ellos no pasan la validación de Salud Pública», señala. Además, «en Extremadura no hay laboratorios privados que puedan realizar PCR», luego los centros que recurren a laboratorios privados para PCR, «que es la prueba oro en la que se basa la confirmación de positivo, deben hacerlo fuera de nuestra comunidad», indican la citadas fuentes.