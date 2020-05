Arranca la campaña de la hostelería cacereña para pedir «garantías» en la reapertura del sector tras el parón por la crisis sanitaria. La iniciativa, denominada ‘Tan lejos, tan cerca de vosotros’, ha sido promovida por una asociación de nueva creación que integra apoyos de más de 280 negocios de la ciudad que, desde este sábado, lucen carteles con el eslogan de la propuesta en los escaparates de sus locales, aún cerrados, para criticar que las medidas por el Gobierno para la desescalada del sector hacen inviable el futuro de gran parte de los negocios.

Según detalla la plataforma y reitera a este diario Francis Refolio, uno de los portavoces, las condiciones propuestas provocarán «pérdidas mayores». «Es imposible la apertura de nuestros establecimientos mientras no se den unos requisitos mínimos», sostienen.

Por este motivo, la plataforma ha suscrito un manifiesto con una batería de medidas precisas, no solo dirigidas al Eje-cutivo central, sino también al equipo del gobierno municipal. De hecho, esta próxima semana mantendrán una reunión con el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, para pedir a la administración que intermedie para salvar al sector de la «ruina». Entre las propuestas que plantean, proponen que no se limite el aforo al 30% sino que se ajuste al número de clientes que cada local pueda albergar, tanto en terrazas como en interior, que se rescate gradualmente a los trabajadores afectados por los ERTES, que no se cobren las tasas correspondientes al año 2020 y las de 2021 se cobren al 50% y que se flexibilicen los horarios de cierre.