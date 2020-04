Arranca hoy el estudio de seroprevalencia a 3.200 extremeños

El estudio de seroprevalencia para conocer la dimensión real de la epidemia del coronavirus comenzará a realizarse hoy en la región, así como en todo el territorio nacional. El presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, indicó ayer que se había dado orden a las áreas de salud para empezar a hacerlo esta semana y poder cumplir con los plazos previstos para que concluya el 19 de junio.

En Extremadura se harán 3.200 test, una proporción que considera «adecuada» a la población de la región. «El salto cualitativo que vamos a dar en información cuando esa encuesta esté terminada va a ser importante para todos», puntualizó. Vara señaló que no se «atreve a discutir» los términos en los que los epidemiólogos han diseñado este estudio, y además llamó la atención sobre la necesidad de no precipitarse adelantando los plazos del mismo para no caer nuevamente en «errores», como los que reconoció que se han cometido durante la pandemia.

Según informó ayer el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, en este estudio se recogerán datos a nivel provincial y local, y también por edad y sexo, además de ofrecer información del comportamiento de la transmisión del virus dentro de los hogares tras seis semanas de confinamiento. El análisis se realizará en tres oleadas, con un intervalo de 21 días entre cada una, para ver «la evolución dinámica de la enfermedad», lo que para los expertos es un dato muy relevante. Ofrecerá a su vez datos parciales de cada «oleada» para conocer cómo evoluciona la epidemia.

Con la finalidad de llevar a cabo este estudio, se han seleccionado un total de 36.000 hogares con una media de 2,5 miembros cada uno y, aunque su participación es voluntaria, el ministro ha pedido a estas familias seleccionadas aleatoriamente que «en la medida de lo posible colaboren».