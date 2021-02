La asfixia de la hostelería: «Nos están dejando morir»

El sector hostelero salió ayer a la calle para clamar por la situación «dramática, insostenible y funesta» que atraviesan y reivindicar su «derecho constitucional a trabajar» y a hacerlo de una forma «digna». La Federación Extremeña de Asociaciones de Bares y Restaurantes (Fexbares), había convocado protestas simultáneas en una decena de localidades que congregaron a cerca de un millar de personas entre Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito y Villanueva de la Serena. Todas estuvieron presididas por las pancartas con el lema de la protesta (‘Estamos fritos y sin futuro’) y en todas se leyó un manifiesto común en el que pedían a la administración diálogo y un plan de futuro para la reapertura de la actividad, además indemnizaciones por inactividad, compensaciones para los gastos y reducción de la presión fiscal.



«A pesar de la profesionalidad con la que hemos encarado esta situación, estamos al límite de nuestra capacidad y al borde de la quiebra económica», señalaron. La mayoría dudaba ya por la mañana de que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara alguna medida que les permitiera levantar las persianas como así ocurrió.



En Cáceres los hosteleros quisieron visibilizar en la protesta el «funeral» del sector. Con una gigantesca paellera y un cucharón simularon un redoble de campanas que rompía el silencio del mediodía en la plaza Mayor. Unas 400 personas se unieron a la protesta en la que el sector exhibió unión. «Esto nos golpea por igual: al pequeño y al que tiene dos estrellas Michelín», reivindicó el presidente de Fexbares José Parodi. Los participantes ocuparon toda la extensión de la plaza, guardando la distancia de seguridad y rodeando una instalación con decenas de mesas y sillas vacías, además de utensilios de cocina, con la que querían mostrar el «vacío» y el «abandono» que viven desde los primeros coletazos de la pandemia. Entre los asistentes había caras de enfado, angustia y de resignación. «Nos sentimos abandonados. Nos están dejando morir lentamente», dijo Miguel Martín portavoz de la Asociación de Cafés, Bares y Restaurantes de Cáceres (Acabares). «Este cierre ha hecho mucho más daño que el de marzo, porque entones veníamos de un 2019 que había sido muy bueno. Ahora venimos de un 2020 que ha sido horrible para el sector y la Navidad ha sido desastrosa; así que todos estamos ya sin músculo porque nos hemos quedado ahorros. La situación es lamentable» describe el empresario, que está al frente del ‘Vivaldi’ de Cáceres.

Cierre con ayudas

El sector asume la difícil situación sanitaria: «Lo que decimos es que un cierre tiene que venir acompañado de ayudas, y que si tenemos restricciones de aforo del 30% no puede ser que tengamos que hacer frente al 100% de impuestos, de sueldos, de agua y de luz» reclamó Martín, que avisa de que a muchos negocios ya se les acaba el tiempo: «prometen ayudas para dentro de seis meses y probablemente cuando lleguen muchos habremos cerrado», subrayó.

«Hemos ido aguantando con el dinero que teníamos ahorrado. Pero llega un momento en el que la hucha se acaba y la situación es ya insostenible», decía también Eva Armengod, que tiene los locales (La Mafia y Volapié). Hay 15 trabajadores entre los dos negocios de los que en estos momentos únicamente están trabajando tres para mantener el servicio a domicilio en La Mafia. El resto están en ERTE. «El servicio a domicilio no te mantiene, solo sirve para activar la cabeza. Trabajar ya es una necesidad y eso es lo que reivindicamos», apostilló.

Una delegación de hosteleros subió al Ayuntamiento de Cáceres tras la protesta, donde manuvieron un encuentro con el alcalde Luis Salaya y el portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, para trasladarles la complicada situación que atraviesan, informa Rocío Cantero.

En Badajoz Lourdes Delgado no podía evitar que se le humedecieran los ojos al hablar de su situación. Ella y su marido llevan un pequeño restaurante, Miniatura, cerrado desde que se decretó el estado de alarma del 14 de marzo. Desde entonces, «en mi casa no entra ningún ingreso». Hace un año se mantuvieron con los ahorros y ahora están con un préstamo ICO, «y suerte que me lo han dado, porque a muchos no les ha llegado y, si no, de dónde pago».

Lágrimas

Lourdes Delgado acudió con su marido a la concentración con un cartel escrito a mano en el que se leía: «si se pudo rescatar a los bandos se puede rescatar a los autónomos». Junto a ella, un centenar de hosteleros han clamado en la plaza de España por su supervivencia. Allí José María Pérez, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Badajoz, integrada en Fexbares, ha desmenuzado la situación crítica que vive el sector. «Hoy puede parecer que es un día más para mucha gente, para nosotros supone un día más de una semana más, de un mes más, que nos están conduciendo a un punto sin retorno, que es el de la desesperanza». El sector reclamó allí «un poco de empatía». En Badajoz, la asociación de hostelería representa a 800 empresarios del sector y, según su presidente, la crisis se ha llevado por delante al 10% de estos negocios. Especialmente está sufriendo el ocio nocturno, que desde marzo está clausurado y sigue costeando gastos, informa Ascensión Martínez Romasanta.

En Plasencia los hosteleros tumbaron mesas y sillas sobre el suelo y formaron un SOS en la plaza Mayor para evidenciar la apremiante situación que atraviesan y contaron en al apoyo del comercio. Lo que reclama el sector es poder reabrir para trabajar, «aunque sea en horas limitadas». Porque subrayan que la hostelería «está siendo un sector fuertemente golpeado por la pandemia. Se nos considera ocio, pero hay que diferenciar entre ocio y trabajar. Muchos se han quedado por el camino y otros muchos se quedarán», lamentan.

Recuerdan además que están haciendo «un enorme esfuerzo económico» y señalan que salir de la pandemia «es una cuestión de responsabilidad de toda la sociedad, no solo de la hostelería», informa Raquel Rodríguez.

La protesta en Mérida congregó a más de un centenar de hosteleros en la plaza de España, donde se guardó silencio durante varios minutos detrás de las sillas vacías que se habían colocado para escenificar la situación del sector. «Ya no queremos ayudas, sino indemnizaciones por inactividad y pérdidas sufridas hasta el día de hoy», manifestó Paulino Álvarez, el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mérida (Abacarex), quien reclamó a su vez un plan de futuro «claro y coherente» de cara a la reapertura, informa Carmen Hidalgo.

Decenas de hosteleros se unieron también a las protestas de Don Benito y Villanueva de la Serena y también en Coria, la sección de hostelería de Asecoc (Asociación Empresarial de Coria y Comarca) concentró a representantes del sector que reclamaron la vuelta a la actividad.