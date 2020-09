Así se prepara el cole contra el covid

Que bonito lo cuenta este sr ! Cómo se nota que debe seguir adorando a la administración para seguir en su puesto ! Sepan los lectores que LOS PLANES de CONTINGENCIA NO HAN SIDO APROBADOS POR la INSPECCIÓN ! En mucho centros no habrá grupos de menos de 20 niños (como en este privilegiado) con lo cual no habrá distancia entre ello, no ha llegado material sanitario,... Sra. Moral, usted no está siendo rigurosa en la información que ofrece a sus lectores.