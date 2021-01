Australia confina cinco días la ciudad de Perth por un solo caso de covid

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Como que los anglosajones de estos lares, y otros en los que los bloquean todo por un solo caso en 2 millones, o los alemanes que aplican restriciones severas, si tienen incidencias de 50 casos por 100000, o positividades menores del 5 % , van a venir a un sitio que no han bajado en mejor dia de los 180 casos por 100000, con positividades que solo una comunidad autónoma llego al 5 % en verano, ya tenemos que ponernos muy profesionales, comprometidos y serios en muchos aspectos para ofrecer seguridad para tener turistas en verano. Y sin dudas la salud esta por encima de la economia, no hay dudas quienes han tomado ese decision, ya que adaptan la económica a la salud. Y se puede hacer si somo serios y cumplidores y quien no lo sea que se le aplique la ley, pero claro como esta el tema de las leyes, viendo presos dando mitines, para votar en plena pandemia con interventores amedrentados y sin formacion para proteccion del covid, y sin vacunar ante de sentarse en las meses, y ademas sin cribarlos por vulnerabilidad antes de ser seleccionados, nada de nada es serio en este pais