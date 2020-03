El autobús será gratis en Cáceres para proteger a los conductores

¿Y la empresa por qué no corre también con parte de los costes? En toda crisis acaban pagando siempre los mismos: trabajadores, autónomos, pequeñas empresas y administraciones, pero las medianas y grandes salen indemnes. Ya va siendo hora de que se cambien las tornas y si no se hace ahora, con un gobierno de coalición de izquierdas, no se va a hacer nunca. Ya hemos visto cómo ha reaccionado el PP ante el cierre obligado de empresas y la prohibición de despidos, pero cuando desde hace semanas miles o tal vez millones de trabajadores están quedándose temporalmente sin empleo, no han abierto la boca.