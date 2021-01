Las ayudas por 40 millones serán directas y sin convocatoria

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Las ayudas no van a cubrir ni una mínima parte de los gastos que tienen los negocios, como pasa siempre. Y después de haberlos escuchado decir que saben que los contagios no se producen ni en comercios ni en restaurantes yo no tendría cerrado mi negocio ni un día más. Estos dos impresentables deberían quedarse sin su sueldo los mismos días que obliguen a cualquier negocio a cerrar. Se les acaba la tontería en dos minutos