El ayuntamiento doblará la ayuda económica de urgencia social

La ayuda económica de urgencia social que da el ayuntamiento se doblará. Pasará de los 521.000 euros que ahora hay en el presupuesto a 1,2 millones de euros. En esto hubo ayer conformidad entre todos los grupos políticos y concejales no adscritos del ayuntamiento. Entre las medidas que todos proponían estaba que se garantizase esta aportación.

Entre los casi dos meses comprendidos entre el 24 de febrero y el 20 de abril se han concedido ayudas por importe de 214.000 euros, casi la mitad de lo que hay en el presupuesto del ayuntamiento, y “de seguir así estimamos que a final de año se necesitarán casi 1,2 millones”, comentó este martes María José Pulido, concejala de Asuntos Sociales, que ayer participó en la videoconferencia con concejales del grupo de política social.

Este grupo es uno de los cuatro que se han constituido en el ayuntamiento para acordar qué modificaciones se harán en el presupuesto para financiar medidas de ayuda a los colectivos más afectados por la crisis del coronavirus. Según detalló Pulido y avanzó la semana pasada el alcalde, Luis Salaya, para materia social se pretende disponer de 1,8 millones. Algo menos de la mitad saldría del presupuesto del instituto de Asuntos Sociales, que es de 3,4 millones, mientras que del superávit de 2019 se sacaría un millón de euros.

Esta es una cantidad “ampliable”, según el regidor, ya que se espera disponer de más financiación procedente del superávit, que inicialmente se calculaba que ascendería a seis millones, aunque en la reunión de ayer se rebajó esta cifra, que puede estar por debajo de los cinco millones, incluso cerca de los cuatro, según fuentes consultadas por este diario. El Gobierno ha limitado al 20% la parte del superávit que se puede destinar a gasto social, aunque este porcentaje se podría incrementar.

Las aportaciones de ayuda de urgencia social incluyen necesidades como la alimentación, el vestido, la higiene o los recibos de suministros de agua, gas o electricidad. Pulido adelantó que también se modificará la ordenanza municipal para ampliar “el tope de algunas de estas ayudas” y para “incluir algunas nuevas” en relación al material escolar para poner a disposición de familias en riesgo de exclusión equipos informáticos y de conexión a internet para reducir la brecha digital. Esta última es una de las propuestas que ayer llevaron algunos grupos políticos, entre éstos el PP, que destacó esta medida en el comunicado que difundió tras la reunión. Esas ayudas de acceso a internet también aparecen entre las propuestas hechas por los concejales no adscritos de Cáceres Viva.

Otro punto en el que hay coincidencia es en la atención al colectivo de personas mayores. Pulido recordó que de ese 1,8 millones habría en principio más de medio millón para este sector de la población. La concejala recordó que se tuvo que suspender el servicio de ayuda a domicilio al principio de la crisis, pero que se mantiene un contacto telefónico a diario con los usuarios. Servicios de lavandería, catering, monitorización e intervención especializada están entre esas medidas para el colectivo de mayores.

La atención específica a los mayores que no cuenten con la atención de familiares fue una de las necesidades que ayer puso sobre la mesa el concejal no adscrito Teófilo Amores. En la atención a este sector de la población también incidió el grupo municipal de Ciudadanos, que propuso el ingreso de forma inmediata en centros residenciales de la ciudad de mayores que salgan de un centro hospitalario a causa del covid-19 y no cuenten con familias y estén solos.

En la propuesta de varios de los grupos municipales estaba que las subvenciones volvieran a ser nominativas (a las mismas se destinan 374.000 euros en el presupuesto de Asuntos Sociales). Parte de este importe irá a incrementar la partida de ayudas de urgencia social, pero no todo ya que la intención del gobierno local es que haya ayudas directas para colectivos como Cáritas, que gestionan el centro vida de la estación, o a asociaciones que como Novaforma o Cocemfe hacen una labor social.

El incremento de la plantilla del Imas es otra de las propuestas. El grupo municipal de Unidas Podemos recordó ayer que la ley de Servicios Sociales establece una ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes en el Servicio Social De Atención Social Básica (SSAB), y añadió que ahora en Cáceres está por encima del triple, con una ratio que supera los 10.000 habitantes al solo tener 9 profesionales adscritos.

Acciones para los menores, pensando en actividades para el verano, o para un colectivo profesional concreto, el de las empleadas de hogar, están también en los planes del ayuntamiento de medidas sociales contra la crisis sanitaria y económica. La capacidad del ayuntamiento es reducida, los 1,8 millones son escasos para las necesidades que se prevén. Por eso estas aportaciones municipales son complementarias de otras que en materia social pueden conceder otras administraciones.

Hoy siguen las reuniones de los grupos de trabajo, con los de turismo y cultura.

Las distintas propuestas de cada grupo y concejales no adscritos:

Gobierno local (comunicado sobre el contenido del encuentro del grupo de trabajo): La concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, destacó el alto nivel de acuerdo mantenido en la reunión del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales "donde se han puesto sobre la mesa distintas propuestas y ha quedado patente que todos coincidimos en la necesidad de dar una respuesta contundente y eficaz, y lo más rápido posible a las necesidades de la ciudanía".Pulido ha explicado que se han presentado medidas “que claramente van a conseguir el objetivo compartido de cubrir las necesidades básicas de la población afectada por la crisis del coronavirus, y hemos estado de acuerdo en que la política social es un área prioritaria ahora y que tenemos que llegar a un acuerdo porque la ciudad lo merece”.

El documento que se elabore, ha añadido, “tiene que ser un documento flexible, lo que ahora planteamos es un presupuesto que es una línea base sobre la que luego tendremos que ampliar o modificar las medidas dependiendo de la realidad, porque estamos en una realidad cambiante”. Desde el equipo de Gobierno, “nos henos comprometido a ser ágiles en la concesión de las ayudas, en que sean complementarias y en trabajar en alianza con empresas, Ongs y la sociedad civil”.

En la reunión se han propuesto una batería de medidas, ha señalado Pulido, “y todas resaltan que hay que seguir atendiendo a los mayores y a las familias vulnerables, no solamente las personas que viven en una situación de pobreza crónica sino también las que se van a ver ahora sin recursos por el apagón económico de esta crisis”. Medidas que serán recogidas, ha indicado, “que tienen que ver con mejorar y ampliar el servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, los servicios en el domicilio para las personas mayores, y también se ha hecho mucho hincapié en seguir trabajando con las personas sin hogar, reforzando también los propios servicios”.

Se ha pedido una oficina para el Covid-19, ha detallado, “y en general se ha pedido reforzar los servicios y el personal que está trabajando en el IMAS para dar respuesta a todas estas ayudas, que se incremente el dinero de las ayudas, y se ha hablado también de los menores, la conciliación y el seguimiento”. También se han presentado ayudas para las asociaciones, “que dentro de las políticas sociales, están trabajando con usuarios y usuarias, y tienen trabajadores, y se van a ver afectados por esta situación”.

Partido Popular (comunicado sobre su propuesta en el grupo de trabajo) El Partido Popular en el Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto al grupo de trabajo de Política Social del consistorio, una batería de medidas sociales que ayuden a paliar la difícil situación por la que están pasando muchas familias cacereñas, que además han visto agravada su situación desde que comenzó la crisis provocada por el COVID19. Los populares en el grupo de trabajo han vuelto a tender la mano al equipo de gobierno, para que juntos salgamos de esta situación tan preocupante cuanto antes.

Por todo ello, los Populares han propuesto que se garantice y asegure por parte del Ayuntamiento la disposición de suministros básicos de alimentación, vestimenta, higiene, y de productos farmacéuticos o energéticos, de primera necesidad a personas que se encuentren en situaciones de exclusión social.

En materia de vivienda los Populares han pedido que se eleve de tres a seis las mensualidades del importe de las ayudas al alquiler y al pago de la hipoteca, previstos en la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Ayudas Económicas de urgencia social.

Desde el PP se ha recordado que son muchas las familias que se están viendo afectadas por la brecha digital, por lo que han pedido poner a disposición de familias en riesgo de exclusión social, equipos informáticos y conexión a internet, con la finalidad de mantener la adecuada escolarización de sus miembros en edad escolar. A esto hay que sumarle, que los Populares quieren que se ofrezca a las familias cacereñas que así lo necesiten, la posibilidad de disponer de clases de refuerzo para trabajar en los contenidos explicados en el presente curso académico.

Por otro lado, desde el PP en el Ayuntamiento de Cáceres también se ha propuesto la necesidad de promover la adecuada incorporación al mercado laboral de las personas que se encuentren en situaciones de exclusión social, incidiendo en el acceso y manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, además de potenciar el teletrabajo y el comercio electrónico de productos y servicios.

Otro de los aspectos fundamentales para los Populares es reforzar los servicios prestados en las líneas de atención telefónica y necesidades a domicilio actuales, con asesoramiento jurídico gratuito, principalmente en el ámbito laboral, ante el elevado número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y las reducciones de jornadas que se están tramitando.

Los Populares han agradecido y han valorado la solidaridad de muchos cacereños, que en estos días se ha visto incrementada desde que comenzó la crisis sanitaria, por lo que han propuesto la posibilidad de habilitar que empresas y ciudadanos puedan realizar donativos al Ayuntamiento, con el único fin de ayudar a todos los cacereños afectados por el COVID19.

Y por último, desde el PP se ha pedido que se reconozca públicamente a todas las entidades, empresas, ciudadanos, colectivos y asociaciones la encomiable labor de asistencia y ayuda que están prestando a aquellos que más lo necesitan en este momento.

Ciudadanos (comunicado sobre su propuesta de trabajo) El Grupo Municipal Ciudadanos, ha presentado una serie de medidas para afrontar las nuevas necesidades sociales que ha provocado el Covid-19, “para ello es necesario reforzar los servicios públicos básicos y garantizar el acceso a los bienes de primera necesidad para nuestros ciudadanos, sin olvidarnos de los objetivos de la promoción social y el impulso económico del sector de población más vulnerable. En definitiva, cubrir las necesidades básicas de la población afectada por los efectos sanitarios, sociales y económicos del Covid-19”.

La portavoz, Raquel Preciados, ha detallado que en la reunión del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales celebrado esta mañana, han propuesto la creación de una Oficina de Información y Tramitación de ayudas del Covid-19 “para no saturar el Instituto Municipal de Asuntos Sociales” y repartir un kit diario de higiene, alimentación y bebidas para personas sin hogar “a los cuales se les tomará la temperatura diariamente”.

Para las mascotas de personas mayores o sin hogar, ha indicado Preciados, “se ofrecerán facilidades para su cuidado durante el tiempo que residen en los centros o durante las hospitalizaciones para no desincentivar la permanencia en los mismos y para evitar el abandono de los animales”, y cuando esto no fuera posible, “se deberá ofrecer una alternativa de permanencia temporal de la mascota en lugar seguro, y con atención, en instalaciones lo más próximas posibles”.

Asimismo hemos planteado que se ponga en marcha una Caravana Solidaria para Recogida de Alimentos, “que consiste en una recogida domiciliaria por parte de la Red de Voluntarios, de alimentos de primera necesidad no pereceros, productos de higiene y limpieza del hogar que serán entregados al Banco de Alimentos para que pueda destinarlos a las familias que, a consecuencia de esta alerta sanitaria producida por el Covid-19, por unos motivos u otros se han quedado sin recursos y sin posibilidad de adquirirlos”. Hemos propuesto también el ingreso de forma inmediata en centros residenciales de la ciudad “a personas mayores que acaban de salir de un centro hospitalario a consecuencia de la enfermedad del Covid-19 y/o bien no tienen familias o las familias no quieren hacerse cargo de la situación, proporcionándoles un recurso habitacional de manera urgente”, ha señalado Preciados.

En estrecha colaboración con la Junta de Extremadura, ha explicado la portavoz, “agilizar la renta garantizada y los pagos de dependencia”, y también “eliminar la concurrencia competitiva y convertir las ayudas a concesión directa, según establece el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones que dice que ‘cuando existen razones excepcionales de interés público, social o humanitario, podrán ser concedidas directamente’. Consideramos que la crisis producida por el Covid-19 ha producido una situación de excepcionalidad”. Para las familias de los autónomos, proponemos ayudas en su manutención, “además de los gastos fijos de luz, agua, telefonía, alquiler de vivienda”, y para las personas mayores que vivan solas “dotarlas del dispositivo de teleasistencia que tiene Cruz Roja”.

Y por último, ha señalado Preciados, “además de programas de formación básica y competencias clave, habilitar los Programas Formativos para la Obtención de Carnés Profesionales y Certificados de Profesionalidad, dirigidos a aquellas personas que se han quedado sin trabajo o no tienen más remedio que cambiar de actividad profesional, para formarles en otras materias y especialidades de cara a una nueva etapa laboral y situación económica”.

Unidas Podemos (algunas de las propuestas concretas que plantean, aquí están las de ayuda a domicilio y atención a los mayores, el refuerzo de la política municipal de vivienda, las ayudas para la digitalización de hogares vulnerables y programas de inserción social laboral)

En ayuda a domicilio y mayores plantean crear un servicio de atención al mayor dentro del IMAS con autonomía y sustantividad para organizar de manera adecuada un servicio con un volumen tan importante de demanda y de recursos personales y económicos. Se debería valorar para la gestión pública integral del servicio, la creación de una empresa pública. Gestión directa de todo el SAD. Inicio en esta anualidad del proceso para la remunicipalización del servicio. Una plantilla de profesionales no precarias en el sector. Todas las trabajadoras del sector deberán estar contratadas a jornada completa o al menos con un salario superior al SMI. Eso supondrá en la próxima convocatoria del decreto de empleo de experiencia el incremento de jornada laboral de todas las trabajadoras contratadas con este programa. Suscripción por parte de la ayuntamiento de convenio con la Junta de Extremadura para la prestación de la ayuda a domicilio municipal dentro del sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia, SAAD (este es el sistema vinculado con las personas valoradas según la ley de dependencia, el resto de usuarios municipales no han sido valorados), que actualmente únicamente se presta en los ayuntamientos entre 5.000 y 20.000 habitantes. Y una atención domiciliaria con un catálogo de servicios, diversificada, que atienda tanto las necesidades básicas como la estimulación cognitiva, terapia ocupacional... Servicio específico de atención a las personas solas.

En materia de vivienda se propone: Es una evidencia que la actual crisis va a generar un número importante de hogares que no pueden pagar los precios de alquiler de vivienda en Cáceres (que como mínimo se sitúan en 350 euros y que con prestaciones de 430 euros son inasumibles). Se requiere una política que incremente la oferta de vivienda pública en alquiler, con rentas adaptadas a las capacidades económicas de las economías más precarias. Esto supone en el medio plazo una política de promoción de vivienda municipal y presión a la Junta para que se promueva vivienda de alquiler que lleva sin hacerse desde hace 15 años. En el corto plazo debe plantearse el arrendamiento de viviendas de grandes tenedores y propietarios para crear un fondo de viviendas de emergencia para situaciones de lanzamiento sin alternativa habitacional, víctimas de violencia de género, personas sin hogar, migrantes…

En ayuda para la digitalización la propuesta es: Necesitamos garantizar nuevos derechos sociales como el derecho a la conexión digital de los hogares con menores. La actual crisis ha puesto de manifiesto la desigualdad en el acceso las nuevas tecnologías especialmente con los menores y la necesidad de mantener el proceso educativo a distancia y por medios digitales. Se trataría de incorporar una nueva prestación dentro del catálogo de necesidades básicas a proteger con la ordenanza municipal de ayudas sociales.

En inserción sociolaboral el planteamiento es la puesta en marcha de manera inmediata de todos los programas de inserción sociolaboral previstas con fondos europeos (EDUSI…) Puesta en marcha de programas de empleo protegidos (y/o formación) con los colectivos con mayores dificultades de inserción social (únicamente se dispone de algo similar como el programa CRISOL en Aldea Moret sin disponer de un programa similar en el resto de la ciudad.). Fomento y promoción de empresas de inserción.

Concejales no adscritos de Cáceres Viva (propuestas específicas en educación, ayudas esenciales y empleo) Clases de apoyo educativo, para impartir contenidos no impartidos o mermados durante la tercera evaluación del curso actual o para el refuerzo de contenidos explicados de manera telemática, haciendo hincapié en alumnos con necesidades especiales. Se llevará a cabo durante el próximo curso, para que los alumnos reciban la programación completa de los contenidos pertenecientes a todas las asignaturas cuyo estudio es imprescindible para ir superando las etapas educativas correspondientes. Contemplando la ayuda telemática en aquellos casos que se determinen como adecuada.

En ayudas esenciales la iniciativa es: Colaborar con el Gobierno de Extremadura facilitando apoyo profesional psicopedagógico a aquellos alumnos sin medios económicos que lo necesiten. Identificar familias que tengan hijos en edad escolar con carencias en el ámbito digital, para conceder ayudas dirigidas a poder tener acceso a Internet, por ejemplo en forma de cheques digitales. Esta crisis ha puesto de manifiesto una brecha digital importante y debemos colaborar para minimizarla en la medida de lo posible. Tramitar expedientes Renta Básica y de la Renta mínima que va a implementar con suerte a partir de mayo, en el menor tiempo posible, y agilizar cualquier trámite necesario con la administración regional necesario para poder recibir cualquier ayuda social. Recuperar subvenciones nominativas para organizaciones como Cáritas, Hijas de la Caridad… pues hacen un trabajo importante con todas las personas necesitadas de ayudas sociales, y en la situación actual no puede ponerse en riesgo su actuación. Incrementar las anteriores subvenciones y otras destinadas a los mismos fines, para poder atender las nuevas necesidades que van a surgir como consecuencia de la crisis, en la medida de lo posible. Ampliar recursos para las personas sin hogar. Y retomar y reforzar si es necesario, el servicio de ayuda a domicilio una vez hecho un estudio de las necesidades existentes una vez finalice el confinamiento. Agilidad en el pago de subvenciones. Incorporar un sistema de bonos taxi, para que las personas sin recursos que residen en las pedanías de Cáceres, puedan desplazarse a Cáceres para asistir a consultas médicas o asuntos de otra índole absolutamente necesarios.

En fomento del empleo se plantea: Siempre hemos considerado que la mejor política social es el empleo, por eso consideramos que se debe ayudar a las personas en situación de riesgo económico y social a encontrarlo, y para ello habrá que introducir ayudas a la contratación de estas personas que oscilen de manera orientativa entre, los 1000 y los 2500 euros dependiendo de las características de los contratos. En los planes de inversión que se desarrollen para promocionar el empleo, introducir criterios que den prioridad a estas personas a la hora de contratar.

Concejal no adscrito Teófilo Amores. Con carácter específico para esta crisis y referido a materia social aboga por una atención específica para los mayores que no cuenten con atención de familiares. También una atención específica a las familias sin recursos con una especial atención a los niños.

Además defiende la concesión de ayudas a pequeños empresarios para los que la caja diaria representaba su medio de subsistencia. Propone crear el servicio de Protección Civil de la ciudadanía. Considera que los voluntarios, la estructura conseguida y la experiencia de Red-Cor no puede ser desaprovechada.

Como medidas de carácter general propone que se utilice el máximo porcentaje legalmente posible del superávit de otros años. Solicitar préstamos, en la medida en que se decida y dentro de parámetros legales y razonables. En relación con el punto anterior, no agotar el nivel razonable de endeudamiento. "Sería conveniente que nos quedara un amplio margen de maniobra para poder actuar especialmente en 2021 y, posiblemente, en 2022". Y acometer todas las modificaciones presupuestarias que sean precisas para destinar las mayores cantidades posibles al plan de choque.