Aznar pide que el ingreso mínimo vital sea "temporal": "Es difícil aprobarlo con un 110% de deuda"

Se puede ser más sinvergüenza. Un tipo que tiene un ingreso maximo de por vida. Trabajos de consejero por puerta giratoria. Se puede ser más h.p. Estas cosas me hacen estar seguro de que dios no existe y si existe tiene un sentido de la justicia muy particular.