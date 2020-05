Badajoz autoriza los veladores a los hosteleros que no los tienen

Los hosteleros de Badajoz que no tengan licencia de veladores podrán solicitar autorización para instalar mesas y sillas en el exterior de sus negocios. La medida la anunció ayer por la tarde el ayuntamiento a través de un comunicado, en el que recordó que, aunque esta posibilidad a estaba prevista en el decreto de alcaldía publicado el pasado 11 de mayo, para conceder estos permisos excepcionales necesitaba que la Delegación del Gobierno, en su calidad de mando único durante el estado de alarma, aclarara si se podrían otorgar a establecimientos que no la tuvieran licencia antes antes o que fuera del 2020.

La orden ministerial para la fase 1 limita al 50% las mesas permitidas por la licencia municipal «en el año inmediatamente anterior», es decir, el 2019, lo que, a juicio del ayuntamiento pacense, no ofrecía seguridad jurídica para conceder autorización para instalar veladores a estos últimos negocios. Una vez que por parte de la Delegación del Gobierno se ha aclarado que la norma no es de «aplicación literal» en estos casos, se va a proceder a conceder estos nuevos permisos, en función de la actual ordenanza y con los mismos criterios que al resto.

Esta era una de las reivindicaciones que planteaba la Plataforma Hostelería Badajoz, que urgía una solución para el 20% de negocios de la ciudad que no cuentan con veladores y para los que sería «inviable» mantenerse a flote con las barras anuladas y un aforo del 40% en el interior del local en la fase 2. «Es un punto a favor de la plataforma, porque, aunque digan que ya lo tenían previsto, no hemos parado de luchar para que lo agilizaran», valoró su presidenta, Laura García.

En cuanto a las solicitudes de los hosteleros para ampliar sus terrazas, el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, confirmó que ya se había dado el visto bueno a unas 90 de las entre 130 y 140 recibidas (el resto se sigue tramitando). En este sentido, destacó la celeridad con la que están trabajando tanto el personal de este servicio como la policía local para dar respuesta en el menor tiempo posible, así como para habilitar los espacios de la vía pública para que los establecimientos puedan instalar el 100% de sus veladores.

Entre los hosteleros había ayer malestar después de que a través de un correo electrónico se les informase de que estas autorizaciones no serían válidas hasta que las recibieran firmadas. La presidenta de la Plataforma Hostelería Badajoz aseguró que la policía local había levantado veladores «con clientes» por este motivo en Valdepasillas y en otros casos había informado a los hosteleros de que no podían colocar el 100% porque el documento que tenían no era oficial.

Sin embargo, Urueña señaló que se había producido una confusión y negó que en ningún caso de los que él tenía conocimiento se hubiera obligado a levantar al público de las mesas. Según el concejal, ese email que se envió estaba dirigido a aquellos negocios que tienen que ocupar aparcamientos que aún no estaban libres, pues se debe conceder un plazo de entre 48 y 72 horas a los propietarios de los vehículos para que los retiren, o en los que no se hayan colocado todavía las barreras tipo New Jersey para garantizar la seguridad. No obstante, aseguró que todos los hosteleros que tienen autorizada la ampliación de terraza recibirán hoy mismo el permiso firmado.

Urueña insistió en que el consistorio está poniendo todo de su parte para apoyar a la hostelería. «Lo hemos hecho más rápido que en todos los ayuntamientos de España», dijo.