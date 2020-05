Badajoz repartirá las mascarillas infantiles en las farmacias con la tarjeta sanitaria

El Ayuntamiento de Badajoz repartirá las mascarillas infantiles a través de las farmacias con la tarjeta sanitaria, tras el acuerdo alcanzado con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz y el Servicio Extremeño de Salud (SES). Así lo ha anunciado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, quien ha informado de que ya se han recibido 10.000 de las 20.000 que se han adquirido para entregarlas a niños de 4 a 14 años.

El reparto comenzará una vez que el SES prescriba las mascarillas en las tarjetas sanitarias, lo que se prevé en unos días. Fragoso señaló que se informará en cuanto estén disponibles en las más de 70 farmacias de la ciudad. "No hará falta hacer colas y todos los niños tendrán la suya", dijo, al tiempo que agradeció al Colegio de Farmacéuticos y al SES su colaboración.

También se ha llegado a un acuerdo con la mutualidad de los funcionarios para que las puedan recibir sus hijos y se está ultimando con el Ifas para las familias de militares.

Sobre las críticas del grupo municipal socialista por el retraso en la llegada y reparto de estas mascarillas, el alcalde reprochó que "jueguen al regate corto" con este asunto y no pongan en valor que el ayuntamiento "sin tener ninguna obligación" ha hecho el "esfuerzo" de adquirirlas para ponerlas a disposición de los más pequeños. Asimismo, insistió en que si han tardado más de Lo previsto en llegar ha sido porque los proveedores con los que se trató en un principio no podían garantizar la homologación de las mascarillas, por lo que se rechazaron. "No íbamos a hacer lo mismo que el Gobierno con miles de sanitarios", dijo.