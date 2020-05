Una biblio que triplica sus préstamos

Las bibliotecas extremeñas se han convertido en un refugio en los días de confinamiento. Tuvieron que cerrar sus puertas a mediados de marzo, pero han mantenido abierta una gran ventana a través de internet. Una ventana que, con las librerías también cerradas, ha permitido a muchos extremeños destinar su tiempo libre a la lectura, a recuperar una vieja afición, descubrir nuevas aventuras o a releer grandes historias de la literatura. Esa ventana se llama eBiblio, una plataforma online que permite adquirir gratuitamente, en forma de préstamos durante 21 días, obras en formato digital para poder leerlas en diferentes dispositivos tecnológicos (tablets, smartphones, ordenadores, dispositivos de libros electrónicos…). Esta biblioteca online se ha convertido en un aliado perfecto en tiempos de confinamiento.

Y así lo reflejan las estadísticas. En enero y febrero se dieron de alta en la plataforma poco más de 220 usuarios, sin embargo, entre marzo y abril se han adherido a eBiblio 1.659 usuarios. Esto supone un incremento superior al 600% respecto a los dos primeros meses del año y además muestra que solo en marzo y abril se ha alcanzado un cuarto de los 6.886 usuarios totales que tiene este portal de préstamos de libros electrónicos (también hay periódicos, revistas y audiolibros) desde que se puso en marcha en septiembre del 2014, según la Consejería de Cultura.

La semana del 2 al 8 de marzo recibió 22 nuevas altas y unos 500 usuarios activos, es decir, que han realizado algún préstamo o reserva en estos siete días. Entre el 6 y el 12 de abril, ya en plena crisis sanitaria, se produjeron 434 altas y casi 1.300 usuarios activos. Y también crecen los préstamos. Según los datos de Cultura, durante el año pasado se realizaron de media unos 3.600 préstamos cada mes y solo en el pasado abril ese dato se ha triplicado, alcanzando los 11.198 préstamos mensuales. La semana de mayor actividad fue la del 20 al 26 de abril con 2.894 préstamos. El servicio está disponible para quien cuente con la tarjeta de usuario de alguna de las diez bibliotecas de la red extremeña (que también se puede obtener online).

'eFilm Extremadura', la alternativa gratis a Netflix y HBO

Pero no solo la lectura es un refugio para sobrellevar los días de confinamiento, también lo es el cine. Y verlo en casa es la única alternativa en estos momentos. Desde el 30 de marzo para ver buenas películas o series sin moverse de cualquier habitación ya no es necesario pagar. No hay que tener Netflix, HBO o Amazon Prime para disfrutar de los productos audiovisuales de calidad, porque Extremadura puso en marcha en abril eFilm, un nuevo servicio de la Red de Bibliotecas que permite ver contenidos audiovisuales en streaming de manera gratuita. El único requisito es tener la tarjeta de socio de alguna de las bibliotecas de la red extremeña (se puede obtener de forma online a través de un formulario web disponible en el Portal de Bibliotecas). Luego se requiere conexión a internet y tener un dispositivo electrónico compatible para ver los contenidos prestados, que puede ser un ordenador, una tableta o un teléfono móvil. También se puede visualizar en televisión, pero se necesita un Chromecast ya que «de momento la plataforma no ha desarrollado una app para la Smart TV».

Desde que se puso en marcha este servicio, el pasado 30 de abril, y hasta el 4 de mayo se han registrado 1.484 usuarios y más de 2.300 préstamos. «La puesta en servicio de eFilm Extremadura ha despertado mucho interés entre la ciudadanía, que han enviado multitud de correos electrónicos para la obtención de las claves de acceso», destacan desde la Consejería de Cultura.

En este servicio que ofrece ya la región (hay comunidades que aún no lo han puesto en marcha) no hay producciones propias ni grandes estrenos, pero además de su gratuidad cuenta con otra ventaja frente a las plataformas de pago: están los clásicos. Dispone de un catálogo de más de 12.000 películas, cortometrajes, conciertos, series y documentales, en el que destaca el cine español, cine europeo, independiente y clásico, disponible al momento y durante 72 horas.

¿Cómo funciona el servicio?

«Vía web, a través de https://extremadura.ebiblio.es, seleccionando el audiovisual en nuestro catálogo bien a través del buscador o a través del menú Películas. También se ha habilitado un icono en la parte superior izquierda de la web para dirigirle directamente. Se le pedirán sus claves de acceso para entrar». Y también se puede acceder a través de la aplicación eBiblio en su dispositivo móvil. «Una vez haya seleccionado el audiovisual de nuestro catálogo, pinche en Visualizar y será dirigido a la plataforma eFilm Extremadura. Deberá introducir sus claves de usuario y podrá efectuar el préstamo».