Una británica de 90 años, la primera europea vacunada contra el coronavirus

Me tiemblan las carnes solo de pensar la que pueden liar estos politicos ineptos, irresponsables, falaces, etc. etc., montando la sin duda compleja logistica de una vacunacion de toda la poblacion españpla. Que Dios nos coja confesados. Porque si confiamos en ese comité de expertos que nunca existio, vamos de culo, marcha atras y sin frenos.