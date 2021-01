Bruselas garantiza vacunas para 385 millones de europeos

La Comisión Europea ha cerrado un acuerdo con las farmacéuticas BioNTech/Pfizer para ampliar el contrato firmado el año pasado y permitir a la UE comprar hasta 300 millones de dosis adicionales de su vacuna contra el covid19, una de las dos autorizadas hasta ahora por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), lo que permitirá a los Veintisiete duplicar el número de dosis disponibles de este antídoto. Según ha anunciado la presidenta Úrsula von der Leyen, 75 millones de las nuevas dosis podrían estar disponibles en el segundo trimestre de este año y el resto en la segunda mitad de 2020.

La ampliación del contrato una opción de compra de 200 millones de dosis más otros 100 millones suplementarios- permitirá a la Unión Europea duplicar hasta los 600 millones- el número de dosis de la primera vacuna autorizada por la EMA, a la que se ha sumado esta semana la fabricada por la empresa biotecnológica Moderna que, el pasado miércoles también recibió luz verde para su comercialización condicional en la UE.

Esto significa que con estas dos vacunas autorizadas hemos asegurado un numero de dosis suficientes para vacunar a 385 millones de europeos. Esto es más del 85% de la población, ha recordado von der Leyen que se ha defendido de las voces que han acusado al Ejecutivo comunitario, especialmente procedentes de Alemania, de no comprar suficientes vacunas.

Cartera con 2,3 millones de dosis

La Comisión Europea ha cerrado hasta ahora contratos con seis empresas farmacéuticas que garantizan el acceso de los Veintisiete a 2,3 millones de dosis de vacunas. Una cartera que no solo permitirá cubrir las necesidades internas de la UE sino suministrar el antídoto a otros países terceros y vecinos. Todos estaremos seguros únicamente cuando todos tengamos acceso a las vacunas, también los países vecinos, ha reconocido la presidenta del Ejecutivo comunitario que ha hecho un llamamiento a los gobiernos a vacunar a un máximo de europeos lo más rápido posible.

Tenemos una cartera inmensa. Tenemos más que suficiente para vacunar a Europa, ha defendido von der Leyen subrayando que el camino elegido por la UE, de negociar conjuntamente con las farmacéuticas por medio de la Comisión Europea en nombre de todos los gobiernos, es el correcto. Según la presidenta, la UE no dispondría de semejante cartera si no en verano pasado no hubieran decidido invertir en redoblar la capacidad de producción de las empresas farmacéuticas.

En cuanto a la lentitud en la distribución en muchos Estados miembros, ha admitido que los inicios son siempre difíciles y que el reto logístico es importante, pero ha asegurado que las cosas se están moviendo. La ventaja es que vamos a tener dosis adicionales de la misma vacuna así que la logística que se ponga en pie al principio se va a poder seguir utilizando pero está claro que tenemos que acelerar el proceso y considerar que haya más vacunas más rápidamente, ha reconocido subrayando que desde el principio sabían que no se podría vacunar de golpe a toda la población y que habría que hacerlo por fases. Tenemos un aumento lento de vacunaciones. Tenemos la curva de infecciones que todavía es muy preocupante. Estamos en ese cruce, (pero) estoy convencida de que un día miraremos atrás y veremos que la principio las cosas iban lentas. Pero cuando miremos más adelante veremos que hemos hecho muchísimo, ha valorado.