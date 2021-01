Cáceres acumula casi un millar de casos de coronavirus activos

La ciudad de Cáceres cuenta en estos momentos con 970 casos de coronavirus activos, según los últimos datos ofrecidos ayer por la Dirección General de Salud Pública, lo que supone el 1,01% de la población cacereña. Ayer se notificaron 73 nuevos contagios, casi el triple de los que se confirmaron el lunes. Con los positivos al alza, la incidencia acumulada también se ha disparado y supera ya los 900 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. En concreto, ayer se situaba en 912,16 y en 472,81 a una semana. Preocupa además la tasa de positividad de las pruebas, que hasta el día de ayer era del 12,9%. Y la previsión que se maneja es que en los próximos días los contagios continúen en aumento.

Desde el pasado 21 de diciembre, justo antes de que comenzara el periodo navideño, la capital cacereña ha notificado 1.234 nuevos casos, casi el 90% de los que se han declarado en todo el área de salud en ese mismo periodo (en la zona sanitaria Salud Pública ha notificado desde el 21 de diciembre 1.466 nuevos contagios).

Todas estas cifras se dejan notar en la presión hospitalaria, que también continúa en aumento. A fecha de ayer en el San Pedro de Alcántara había 106 pacientes ingresados (3 más que el lunes), de los que seis (uno más) están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Esta última unidad se encuentra al 50% de ocupación. Tiene doce camas aunque, como en la primera ola, está disponible la UCI del hospital Universitario, donde hay espacio para otras 25 camas más. De momento los pacientes covid están concentrados en el San Pedro de Alcántara.

El virgen de la Montaña

En el San Pedro de Alcántara, además de la UCI, hay destinadas otras cuatro plantas para los ingresos de coronavirus: la primera, la segunda, la octava y Geriatría (los enfermos no covid de estos espacios han sido trasladados al Universitario). Tal y como avanzara ayer este diario, los especialistas advierten de que la ocupación está al límite, lo que hace necesaria la reapertura del hospital Nuestra Señora de la Montaña. Es una opción que no se descarta, de hecho es más que probable que en los próximos días empiece a funcionar. Si no se ha abierto ya ha sido por falta de personal, ya que los trabajadores que se contrataron en noviembre, cuando se anunció una apertura que nunca llegó a hacerse efectiva, están dedicados ahora a las sustitución de las vacaciones de Navidad de los otros dos hospitales de la ciudad. Si la situación sigue empeorando y se requiere su puesta en funcionamiento, sería necesario suspender los días libres de los sanitarios. No se quiere llegar a este extremo debido al agotamiento que sufre el personal hospitalario, que lleva trabajando sin descanso desde el inicio de la pandemia el pasado marzo.

Mientras tanto, la Policía Local continúa con las labores de vigilancia para controlar que se cumplen las medidas sanitarias. Según los datos aportados por el ayuntamiento, entre el sábado y el lunes se pusieron un total de 103 denuncias: 45 han sido por incumplir el toque de queda; 21 por falta de uso o uso inadecuado de la mascarilla; 13 por exceder el límite de personas en reuniones en la vía pública o en el ámbito privado; 14 por consumo de alcohol en la calle; seis por actividades deportivas prohibidas; tres por ruidos que generan molestias y una a un establecimiento porque estaba permitiendo el consumo en la calle, con altavoces y música a gran volumen.

«Hacemos un llamamiento a la responsabilidad ciudadana porque los datos en Cáceres son muy preocupantes y todos los cacereños y cacereñas debemos evitar ciertas conductas para que el virus no siga avanzando», señaló ayer el portavoz del equipo de gobierno, Andrés Licerán. Y añadió que «estamos viviendo unas fiestas diferentes y, aunque el grado de cumplimiento es razonable, no podemos bajar la guardia porque sufrimos una presión hospitalaria importante y los datos ponen de manifiesto que la situación sigue siendo muy grave. Es responsabilidad de todos y todas».

La situación inquieta también a los cacereños. Ayer la Agrupación de Asociaciones de Vecinos, a través de la confederación nacional, pidió a la Junta de Extremadura un endurecimiento de las medidas restrictivas en la ciudad de Cáceres para frenar cuanto antes la propagación del virus, debido a la elevada incidencia acumulada. Lo hicieron por la mañana y justo después el consejero de Sanidad, José María Vergeles, anunciaba el cierre de toda la actividad no esencial en los municipios de más de 5.000 habitantes con una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. La medida afecta a la capital cacereña, que casi duplica el límite de esa incidencia desde hace ya casi dos semanas. Las restricciones estarán en vigor durante siete días, aunque la situación se revisará a diario por si hubiera que endurecer o flexibilizar las medidas por un cambio de tendencia en los datos de la incidencia acumulada.