Cáceres exige a las terrazas que solo admitan cuatro clientes por cada mesa

Nada de arremolinarse grupos en torno a una mesa. Esa estampa del pasado hay que borrarla del mapa de Cáceres. Una mesa por cada cuatro clientes. Es la exigencia lanzada desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres para garantizar la distancia con garantías en los veladores.

Lo explica el responsable de la cartera municipal, Andrés Licerán: «Para que se junten más de cuatro personas hay que unir otra mesa», de manera que nunca cinco personas podrían ocupar una. «Son cuatro mesas, cuatro sillas». El concejal añade que «las mesas son las que marcan el aforo» y que por tanto el hostelero debe colocar el 50% de ellas, «estén unidas o separadas».

Desde el pasado viernes hasta ayer por la mañana, 40 hosteleros de la ciudad habían solicitado al consistorio nuevas terrazas o ampliación de las mismas. Lo dijo el alcalde, Luis Salaya, en su primera comparecencia de la décima semana desde que se decretara el estado de alarma. En estos momentos, se están estudiando las peticiones y 34 policías locales se están ocupando del seguimiento. En lo que llevamos de 2020 se han registrado 109 solicitudes de veladores.

Por el momento, según indicó Licerán, la policía local no ha multado a ningún hostelero, sino que se limita a realizar «una labor informativa y pedagógica con todas las terrazas que estaban mal colocadas, y sobre todo con aquellas que tenían muchas sillas alrededor de una mesa». La hostelería es uno de los motores económicos fundamentales de la ciudad y por tanto en los primeros días se está siendo permisivo, pero cuando la situación vaya rodando, a quien incumpla se le multará.

Los agentes sí continúan imponiendo sanciones por el resto de asuntos relacionados con la desescalada y este domingo se tramitaron cuatro a padres, uno de ellos reincidente, que paseaban con sus hijos fuera de la franja horaria que marca el ejecutivo de Pedro Sánchez.

El alcalde aprovechó su intervención para anunciar, por otro lado, la compra de tablets por parte del ayuntamiento, con un presupuesto de 15.000 euros, que se repartirán entre escolares de familias sin recursos. En cada equipo se emplearán 150 euros, por lo que las unidades familiares beneficiarias alcanzarán el centenar. Salaya indicó que la iniciativa pretende reducir la brecha digital que se ha puesto de especial relieve con la situación derivada del coronavirus. Los alumnos deben estar matriculados en centros públicos o concertados para poder optar a esta ayuda.

La atención a los colectivos más vulnerables también se extenderá, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, a personas dependientes y a mayores de 65 años. Son ayudas gratuitas que tienen que ver con la terapia ocupacional, la recuperación de la estimulación cognitiva, la podología y el apoyo psicológico. Los días de confinamiento han originado consecuencias graves en este sector poblacional y el ayuntamiento, ha insistido Salaya, «no quiere dejar a nadie atrás».

DESINFECCIÓN / En otro orden de cosas, desde ayer por la mañana la empresa concesionaria Thaler está realizando tareas de limpieza y desinfección en los parques cacereños sin costes adicionales para el ayuntamiento, según anunció el alcalde. Se trata de una actuación preventiva que tiene como objetivo la contención del virus. Los operarios se están centrando en la limpieza de fuentes ornamentales, papeleras, pasamanos, barandillas y el resto del mobiliario urbano. Para ello se ha utilizado desinfectante con hipoclorito sódico 1,50.

En cuanto a la posibilidad de que Cáceres pase a la Fase 2 el próximo 25 de mayo, el mandatario municipal pidió que «sigamos sin presión y aceptemos los criterios objetivos del gobierno central. Nosotros hemos hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo, y estamos haciendo bien las cosas, como las han hecho el resto de comunidades, como la de Madrid o la Valenciana, que habiendo realizado un trabajo extraordinario no pasaron de nivel en primera instancia». Salaya zanjó: «Ojalá que si existen todas las garantías de seguridad pasemos a la Fase 2 y ojalá que si no existen, no pasemos».