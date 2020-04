Cáceres implanta los teleplenos

Resulta relativamente fácil mantener una reunión, encuentro o debate por internet, pero un pleno municipal ya es otro asunto. El máximo órgano de decisión de los ayuntamientos requiere unas condiciones de seguridad, transparencia y validez en las votaciones que deben estar garantizadas. El caso es que las corporaciones municipales no pueden pararse, no al menos cuando necesitan adoptar acuerdos urgentes en sesiones plenarias. Desde esta semana serán posibles. La Diputación de Cáceres acaba de poner en marcha una herramienta informática para que los municipios puedan celebrar plenos on line.

La presidenta, Charo Cordero, ha informado por carta a los 223 ayuntamientos cacereños. En solo una semana, siete ya han solicitado la celebración de plenos telemáticos, que, eso sí, sólo podrán ser extraordinarios mientras dure el Estado de Alarma. La herramienta está operativa a través del Área de Innovación y Provincia Digital de la diputación, que coordinará las primeras sesiones en los próximos días.

Alcuéscar, Casar de Cáceres, Montehermoso, Cañamero, Segura de Toro, Villar de Plasencia y Pasarón de la Vera serán los primeros en estrenarse. «El real decreto publicado el 31 de marzo permite que en situaciones excepcionales se puedan celebrar plenos por vía telemática. Los técnicos de la diputación se pusieron manos a la obra y ya son posibles: se desarrollarán a través de la plataforma Webex», explica el diputado del Área de Innovación, Santos Jorna. «Se facilitan dos salas simultáneas, de modo que se pueden celebrar dos a la vez siempre que no pertenezcan a la misma mancomunidad», apunta.

Deben seguirse criterios muy claros «para que las votaciones y los acuerdos sean efectivos desde el punto de vista legal», subraya el diputado. Por ejemplo, «el secretario de la corporación tiene que identificar a todos y cada uno de los miembros de la corporación. Además, las votaciones han de ser individuales y el secretario también debe pedirlas a los concejales, uno por uno», detalla. La población puede seguir el desarrollo de estos plenos a través del canal Youtube de la diputación.

El operador TIC de la mancomunidad en cuestión (hay 17 en la provincia) asesorará a los ediles que necesiten conocer el funcionamiento de la herramienta y les dará soporte previo para configurar sus equipos. Pero además, los profesionales del área de Atención al Usuario de la Diputación de Cáceres gestionarán la realización del pleno telemático. «También los técnicos de la institución provincial asesorarán y controlarán que las sesiones se efectúen de manera eficaz, antes y durante su desarrollo», concluye Jorna.