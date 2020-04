Cáceres impone 680 sanciones durante el primer mes de confinamiento por más de 400.000 euros

La policía local ha impuesto nada menos que 680 sanciones durante el primer mes de confinamiento, según ha señalado el alcalde, Luis Salaya. Todas ellas se han cursado a personas que han burlado el estado de alarma, fundamentalmente a peatones, conductores y dueños de perros que no justificaron debidamente la salida de sus domicilios. Las multas van desde los 600 a los 30.000 euros, aunque es la Delegación del Gobierno el organismo que debe graduar la cantidad. En este contexto, el Ayuntamiento de Cáceres solicitará al ejecutivo central que todo el dinero recaudado se emplee en paliar la crisis derivada del coronavirus. Si las sanciones son de un mínimo de 600 euros, está claro que la cantidad superará con creces los 400.000 euros. El regidor ha hablado de "varios cientos de miles de euros", aunque evidentemente son susceptibles de las correspondientes alegaciones por parte de los presuntos infractores. El ayuntamiento no ha desglosado por qué causas concretas se han puesto las multas, es decir, tantas por no llevar DNI, tantas por pasear la mascota más del tiempo debido, tantas por acudir a segundas residencias...