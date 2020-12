Cáceres no tendrá procesiones de Semana Santa el próximo año

No podrá ser. La evolución de la pandemia no permitirá llegar a tiempo para que las 17 hermandades cacereñas puedan sacar de los templos sus 23 desfiles procesionales con 52 pasos en los ocho días que discurren entre el Domingo de Ramos (este año el 28 de marzo) y el Domingo de Resurrección (4 de abril). El pasado lunes, el arzobispo de Sevilla canceló las estaciones de penitencia de 2021, así como todos los actos y celebraciones que deban salir a la vía pública. Suspendida Sevilla, y a tres meses de la Pasión, en otras capitales con Semana Santa de arraigo la cuestión ya no puede demorarse mucho más. El pleno de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres lo abordará en enero, pero este periódico puede confirmar que en 2021 tampoco habrá procesiones en la ciudad.

La suspensión de las estaciones de penitencia en Cáceres aún no se ha comunicado de forma oficial, pero en el seno de las cofradías ya son conscientes de que tampoco podrán sacar sus pasos en 2021. Se da por hecho. El presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, Santos Benítez, asegura que la decisión no puede tomarse hasta que así lo decidan todas las hermandades en el pleno previsto para enero, previa consulta al administrador diocesano de Coria-Cáceres y también a la Subdelegación del Gobierno, responsable de la seguridad de todos los actos que se organizan en la vía pública. Pero evidentemente a nadie se le escapa que la evolución de la pandemia «hace muy complicada la organización de procesiones, vía crucis y otros actos que trasciendan los templos», reconoce Santos Benítez, quien emplaza al acuerdo de las 17 hermandades, que debe tomarse en pocos días.

Sin embargo, aunque no haya procesiones, la Semana Santa sí se celebrará. Cada cofradía es autónoma en sus cultos y actividades, y la pasión va más allá de las estaciones de penitencia, ya que incluye distintas actividades dentro de los templos y en distintos recintos. La propia Unión de Cofradías Penitenciales mantiene de momento sus actos y cultos, salvo la presentación de la Semana Santa cacereña en Segovia, que se ha pospuesto hasta 2022. El resto (pregón, presentación del cartel, puesta de largo de la guía oficial...) siguen convocados, «aunque dependerán de la situación sanitaria de cada momento, y en todo caso, se celebrarían teniendo en cuenta las medidas sanitarias para evitar cualquier tipo de riesgo», matiza Santos Benítez.

La que sí se aplaza definitivamente es la Procesión Magna hasta el año 2025. Fue suspendida la pasada primavera y en principio se barajó organizarla en 2021, pero finalmente las cofradías decidieron en el pleno de septiembre dejarla para la fecha que le tocaría por su cadencia habitual (cada 5 años). Iba a ser la mayor procesión organizada jamás en la capital cacereña, con 17 hermandades y 14 pasos del siglo XIV al XXI, pero también tendrá que esperar.