El Cáceres-Oviedo del domingo, aplazado

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad-Liberbank Oviedo que se iba a disputar el próximo domingo, correspondiente a la sexta jornada del grupo A de la LEB Oro, ha quedado aplazado por motivos sanitarios. El club asturiano había registrado un positivo por covid-19 la semana pasada, lo que obligó a posponer su choque ante Palencia. Durante los análisis realizados en los últimos días no ha debido solventar de forma idónea la situación, aunque no se ha especificado por ahora si sufre más positivos o no.

Ambos clubs junto a la Federación Española de Baloncesto trabajan ya para buscar una nueva fecha en la que se disputará el encuentro cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad continuará con sus entrenamientos de forma habitual, sin alterar el calendario previsto. El equipo de Roberto Blanco no tiene previsto el siguiente partido oficial hasta el 4 de diciembre, debido al parón liguero de la próxima semana por la celebración de la ‘ventana’ FIBA de noviembre. Ese día le corresponde visitar al Tizona Burgos.