Cáceres ya sobrepasa los 870 positivos por cien mil habitantes

Lo que no entiendo es como sabiendo, el 16 de Diciembre la cantidad de fiesta y eventos que venían y que esto es un virus biologico de perfil de contagio en los ambitos sociales, no se tomarón las medidas que se aprobaron hace 2 días, y algunas mas que deberia tomarse y se tomar en la proxima semana, estabamos empecinados en pasar unas fiestas y unas reuniones completamente artificiales que el riegos superaba con creces al beneficio emocional, puesto que no tenemos inmunidad, y las muertes, y la economia se iria a resentir mas con < 200 de Incidencia cada 100000, ( ya que es controlable en el ambito sanitario) que si lo comparamos con con > 800 y entrando el frio y el invierno que viene en estos próximos 30 días, ¿Es que nadie en el grupo de expertos no sabe del concepto de coste oportunidad que ya data de 1914 con Teoría de la economía social, salvo que no se medir ni los coste ni las oportunidades, pero las consecuencias de el error de gestión si que están claras. En esto del virus siempre vamos detrás por que los que van delante son políticos miopes y como mínimo con técnico afónicos o con alguna servidiumbres no declaradas.