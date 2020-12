Cáceres ya triplica el riesgo máximo de covid y Salaya pide más medidas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No se cerró la comunidad, tenemos el toque de queda más tardío (en otras CC.aa. es a las 10) así nos va. En este país no se puede delegar, necesitamos q nos impongan medidas para el interés general. Y no hay q inventar nada, solo hay q ver cómo está Europa. Hay países q las discotecas están cerradas desde marzo.