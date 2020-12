La cara y la cruz del comercio placentino

La situación generada por el covid «ha podido con todo», incluido el comercio. «Las ventas han bajado entre un 70% y un 80%, sobre todo en textil», subraya Fernando Santiago, presidente de la asociación de comerciantes Zona Centro de Plasencia y propietario de un comercio textil. Justo esta semana se ha trasladado de local para «rentabilizar el negocio».

Santiago señala que el volumen de gastos es «asfixiante» y al pago a proveedores, impuestos, seguridad social y salarios se suma el del alquiler del local, que en la zona centro están «carísimos». En su caso, ha intentado negociar una rebaja con su casero, pero, al no conseguirlo, ha optado por el cambio.

Ahora, unos metros más abajo, en la misma calle Talavera, se ahorrará 700 euros al mes por el local. «La mayoría de los dueños son conscientes de la situación y han bajado los precios, pero otros no. Yo he tenido mucha suerte, pero otros no la tendrán», lamenta.

De dos plantas de 95 metros cada una, se ha quedado con una de 190 metros porque tiene muy claro que «lo último es cerrar. Si lo que quieres es trabajar, haces lo posible por seguir, aunque la situación ha podido con todo, espero que la vacuna surta efecto y vuelva la normalidad». También cree que en Navidad habrá «más movimiento, la gente está más concienciada con el comercio minorista».

Vera-Elena

En la avenida de la Vera,10, José Luis Ventura, presidente de la asociación de industriales de Vera-Elena, no sabe si es «un valiente o un inconsciente» porque ha optado por ampliar los metros de tienda reduciendo el almacén. «Es verdad que la gente está recortando y yo amplío, pero entiendo que en estos momentos hay que tirar para adelante».

Subraya que, «si no compramos mercancía, el cliente se da cuenta. Yo recurro a los bancos e intento controlar las compras para equivocarme menos».

Con 43 años de experiencia en el sector, ahora centrado en el ámbito deportivo, apunta: «Ya hemos pasado por muchas crisis, nos han caído por todas partes y vamos saliendo, esto acabará».

Reconoce que está siendo «duro», pero «hay que seguir y no menguar porque, si no, al final desapareceremos».

Por eso, lanza un mensaje positivo: «Seamos optimistas y sigamos trabajando, que no quede por nosotros, hay que especializarse, diversificarse, estar unidos y continuamente en activo porque, si no, nos comen».