Casa para los perros de los héroes

Se ofrece alojamiento gratuito para los perros de los sanitarios que luchan en primera línea contra el covid-19. La oferta la hace Nando Macías, gerente de Dog Zar, empresa de Badajoz dedicada a la educación y el adiestramiento canino, quien, consciente del sobresfuerzo y estrés al que están sometidos estos profesionales, decidió poner a su disposición sus intalaciones y su tiempo para que sus mascotas no supongan una preocupación extra en estos momentos.

«Tengo algunos clientes sanitarios y me pregunté ¿cómo harán ahora para cuidarlos?, por eso decidí poner esta iniciativa en marcha», explica Nando Macías, en cuyas instalaciones no hay jaulas y los perros cuentan con un amplio terreno para correr, zona de descando y otra para que hagan ejercicio. Además, dispone de habitaciones individuales y grupales. También se ocupa de darles de comer los alimentos que llevan sus propietarios.

Lo que más le demandan es la ‘guardería diurna’, para que las mascotas pasen allí el tiempo que sus dueños están fuera de casa y recogerlas cuando terminan su jornada laboral. Pero también pueden dejarlas por las noches, aunque no es habitual porque «ellos también necesitan pasar algún tiempo con sus perros», apunta Nando, quien insiste en que el horario no es ningún problema. «Yo me amoldo», afirma.

En estos momentos está atendiendo a los perros de dos sanitarios que han dado positivo, que no pueden sacarlos, y de otro que se ha tenido que desplazar a Madrid. También se ha hecho cargo de las mascotas de otras tres personas contagiadas. A los afectados no sanitarios se le hace descuento por este servicio.