Casi un centenar de multas en Cáceres por incumplir las normas en Nochevieja

La Nochevieja en Cáceres se salda con un centenar de multas por incumplir los protocolos sanitarios. Según los primeros datos que aportan a este diario fuentes municipales este viernes, la Policía Local ha interpuesto en la primera noche del año 70 sanciones por no respetar las normas, 50 por consumir alcohol y no usar mascarilla y 20 por no respetar el toque de queda, y ha desalojado una fiesta en la calle Ródano con 15 personas sin respetar distancias y sin mascarilla.

Destacan, no obstante, que la noche ha transcurrido con “tranquilidad” en comparación con años anteriores. Para redoblar el control en la capital cacereña, el ayuntamiento puso en marcha un dispositivo especial tanto para Nochevieja como para Año nuevo con 70 agentes activos de la Policía Local, 36 efectivos durante la noche de ayer y otros 31 durante la jornada de hoy.

Precisamente hoy, 1 de enero, entran en vigor a nivel regional las nuevas restricciones que decretó la Junta de Extremadura en cuanto al toque de queda a las 22.00 horas y la limitación de aforos en comercios y hostelería al 30%. Del mismo modo, ya están activas desde hoy también las medidas complementarias que anunció el ayuntamiento debido al repunte de contagios en la ciudad, que suma la incidencia acumulada a 14 días más alta de la región, con 850 casos por 100.000 habitantes, más del triple fijado para el riesgo máximo estimado en 250. Entre las restricciones se encuentran el cierre de todas las pistas deportivas municipales, de las casas de cultura, de los pabellones polideportivos y también del Espacio para la Creación Joven. Sobre la posibilidad de un cierre perimetral en la capital cacereña tras el aumento de contagios, el alcalde se mostró contrario debido a que “no tendría un efecto práctico porque solamente se podrían realizar controles aleatorios” y dejaría a la ciudad “sin efectivos de policía para poder llevar a cabo por ejemplo la inspección de locales de ocio”.